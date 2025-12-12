Aur la olimpiada de matematică: Andrei Nemțișor, în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României"

Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național "Costache Negruzzi" din Iași, este unul dintre tinerii care au reușit performanța rară de a obține "aur absolut", la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori din Macedonia de Nord. Cu un palmares impresionant la doar 15 ani, Andrei a devenit parte din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un proiect care promovează excelența autentică și investește în viitorul tinerilor performanți.

În competițiile internaționale pentru juniori, o astfel de medalie - aur absolut - se acordă doar celor care ating punctajul maxim (40 de puncte din 40) după ore de probe complexe, desfășurate pe parcursul a două zile. În spatele acestui rezultat se află luni sau chiar ani de pregătire intensă și mii de exerciții rezolvate.

Pentru mulți, olimpiadele sunt doar competiții școlare. În realitate, ele reprezintă o rețea internațională de tineri care își înfruntă mințile la cel mai înalt nivel. La Olimpiada Balcanică participă peste 60 de elevi din 10 țări, fiecare probă durând 4 ore și 30 de minute. Problemele sunt concepute astfel încât să testeze nu doar cunoștințele de geometrie, algebră, combinatorică și teorie a numerelor, ci și creativitatea matematică, capacitatea de a găsi soluții originale.

România are o tradiție solidă la aceste olimpiade. Din 1997 până în prezent, elevii români au obținut peste 300 de medalii internaționale la matematică, iar Iașiul este unul dintre cele mai puternice centre de pregătire. În fiecare an, aproximativ 20 de elevi din județ ajung în loturile naționale, un număr comparabil cu centrele de elită din Cluj sau București.

Andrei s-a format într-un astfel de ecosistem, unde performanța se învață pas cu pas. Începând din clasele primare, a rezolvat probleme peste nivelul vârstei sale. La 11 ani a intrat în lotul județean, iar doi ani mai târziu a devenit dublu olimpic, la matematică și informatică. Pe lângă aurul absolut din Macedonia de Nord, a cucerit argintul la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori (Bulgaria) și la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori (Cipru).

"Aurul absolut" obținut de el nu înseamnă doar un punctaj perfect, ci și o confirmare a unei gândiri care îmbină rigoarea logică cu intuiția. Profesorii care îl pregătesc spun că Andrei nu caută formule, ci principii, iar asta îl diferențiază de mulți colegi de generație. Este un mod de a învăța care anticipează viitorul cercetătorilor, pentru că în științele exacte ajung să facă performanță cei care, dincolo de aplicarea regulilor, sunt interesați de înțelegerea mecanismelor din spatele fiecărui fenomen.

Reușita lui Andrei este mai mult decât un trofeu, este o validare a potențialului românesc într-un domeniu unde concurența globală este extremă.

Pentru Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, includerea lui în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” înseamnă recunoașterea valorii și sprijin pentru parcursul viitor. Proiectul adună anual tineri excepționali din știință, artă, inovație sau educație, oferindu-le vizibilitate și oportunități de dezvoltare.

