A fost concediată după 15 ani de muncă. A obţinut în instanţă despăgubiri de 19.000 de euro, însă acum fosta cameristă s-a trezit că trebuie să dea cea mai mare parte din sumă înapoi.

Tribunalul Superior de Justiție din Andaluzia susţine că femeia din Cádiz trebuie să restituie suma de 10.070,54 euro, reprezentând indemnizația de șomaj pe care a încasat-o în timpul pandemiei, în calitate de angajat permanent cu activitate sezonieră. Motivul îl reprezintă acordul încheiat cu angajatorul în urma concedierii, prin care s-a stabilit că raporturile de muncă au încetat în iulie 2020. Din acel moment, femeia și-a pierdut statutul de angajat permanent cu activitate sezonieră și, potrivit Serviciului Public de Stat pentru Ocuparea Forței de Muncă (SEPE) din Spania, nu mai avea dreptul la această indemnizație.

Despăgubiri de 19.000 de euro

Potrivit hotărârii judecătorești, femeia lucra din mai 2005 ca angajată a unei unități de cazare, în baza unui contract de muncă pe durată nedeterminată, cu activitate discontinuă. Ultima sa perioadă de activitate a fost cuprinsă între 22 februarie și 8 martie 2020, chiar înainte de instituirea stării de urgenţă. Angajatorul nu a mai chemat-o la muncă și nu există dovezi că ar fi inclus-o într-un program de șomaj tehnic (ERTE), scrie Noticiastrabajo.es.

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Pe 2 iulie 2020, compania a informat-o că nu va mai chema angajații la muncă, iar femeia a dat-o în judecată a doua zi pentru concediere. Între timp, SEPE i-a acordat indemnizația extraordinară instituită de Guvern pentru angajații permanenți cu activitate discontinuă care nu își puteau relua activitatea din cauza pandemiei de COVID-19. În mai 2021, femeia și angajatorul au ajuns la un acord.

În cadrul procedurii de conciliere în fața instanței, compania a recunoscut că decizia de concediere a fost nejustificată și s-a angajat să îi plătească despăgubiri în valoare de 19.043,78 euro. Cele două părți au stabilit data de 3 iulie 2020 drept momentul încetării raporturilor de muncă.

O lună mai târziu, SEPE i-a retras indemnizația pe care o încasase începând cu 11 august 2020 și i-a solicitat restituirea sumei de 10.070,54 euro, pe motiv că, din 3 iulie 2020, aceasta „nu mai avea statutul de angajat permanent cu activitate discontinuă”. Instituția a informat-o, de asemenea, că va recupera o parte din datorie prin compensare cu ajutorul de șomaj destinat persoanelor de peste 52 de ani, pe care i-l acordase începând din septembrie 2020.

Femeia nu fusese inclusă într-un program de șomaj tehnic

Femeia a susținut că o prevedere legislativă adoptată în timpul pandemiei, respectiv articolul 8.7 din Decretul-lege regal 30/2020, împiedica deducerea acelor luni de șomaj.

Instanța a explicat însă că prevederea se referea la eventualele deduceri ulterioare din drepturile de șomaj ale persoanelor care au beneficiat de indemnizații în cadrul unui program de șomaj tehnic instituit din cauza pandemiei. Aceasta nu era și situația femeii.

„Reclamanta nu era inclusă într-un program de șomaj tehnic COVID, astfel că nu există o indemnizație extraordinară acordată în acest cadru și, în plus, nu există o indemnizație ulterioară din care să fie scăzute zilele respective”, a precizat instanța.

Pentru Tribunalul Superior de Justiție, elementul decisiv îl reprezintă acordul de conciliere. După semnarea acestuia, a rezultat că, la data de 11 august 2020, femeia nu mai avea statutul de angajat permanent cu activitate discontinuă. Prin urmare, SEPE avea dreptul să revizuiască indemnizațiile pe care i le acordase în lunile respective.

Instanța admite că situația ar fi fost diferită „dacă angajatorul ar fi inclus-o într-un program de șomaj tehnic, însă nu a făcut acest lucru”. Judecătorii au amintit totodată că au existat și ajutoare destinate angajaților permanenți cu activitate discontinuă care nu au mai fost chemați la muncă.

Pe baza acestor argumente, Tribunalul Superior de Justiție a respins recursul femeii și a confirmat hotărârea instanței din Cádiz, care dăduse câștig de cauză SEPE.

Paradoxal, ajutorul de șomaj destinat persoanelor de peste 52 de ani, din care SEPE recuperează o parte a datoriei, i-a putut fi acordat femeii tocmai pentru că aceasta își pierduse statutul de angajat permanent cu activitate discontinuă. La momentul respectiv, potrivit hotărârii judecătorești, angajații din această categorie nu aveau dreptul la un astfel de ajutor.