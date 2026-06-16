Descoperire colosală sub traseul unei autostrăzi: orașul celtic care poate rescrie istoria Europei Centrale

O adevărată comoară arheologică a fost descoperită întâmplător de mai mulţi muncitori, în apropierea orașului Hradec Králové, din Cehia. Este vorba de mai multe monede celtice din aur și argint, chihlimbar baltic, obiecte din sticlă, fragmente de oglindă și vase din metal.

Descoperirea a fost raportată de Muzeul Boemiei de Est din Hradec Králové, potrivit DailyGalaxy, citat de Mediafax. Muzeul a descris situl ca fiind excepțional pentru Boemia datorită dimensiunii, stării de conservare și varietății descoperirilor. Acesta datează din perioada La Tène, cultura din Epoca Fierului adesea asociată cu celții.

Situl a ieșit la iveală în timpul lucrărilor de cercetare pentru viitoarea autostradă D35. Potrivit Muzeului Centrului Ceh din Houston, arheologii l-au identificat pentru prima dată în 2023 în timp ce examinau terenul pentru proiectul rutier.

Comoară găsită întâmplător

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Așezarea se întindea pe aproximativ 25 de hectare, lângă Hradec Králové, în nord-estul Boemiei. Această dimensiune o face mult mai mare decât majoritatea siturilor din Epoca Fierului din zonă. Dimensiunea sa, rămășițele dense și bogatele descoperiri materiale i-au determinat pe experți să o descrie ca fiind unul dintre cele mai mari situri celtice din Europa Centrală.

Muzeul Boemiei de Est a datat apogeul așezării în secolul al II-lea î.Hr., înainte de apariția oppidelor. Oppidele erau centre fortificate de mari dimensiuni, dar acest sit pare să fi devenit important mai devreme și fără ziduri defensive.

Muzeul a afirmat că importanța sa poate fi comparabilă cu cea a marilor așezări centrale cunoscute din regiunea Dunării Mijlocii și din sudul Germaniei.

Lipsa fortificațiilor este una dintre cele mai evidente surprize ale sitului. Arheologii au descoperit locuințe, zone de producție și, probabil, unul sau două sanctuare, dar niciun zid de apărare.

Descoperirile au inclus monede de aur și argint, matrițe de monede, fragmente de ceramică, fundații de locuințe, zone de producție și multe obiecte din metal. Muzeul a descris așezarea ca un centru supraregional de comerț și producție conectat la rute pe distanțe lungi. Chihlimbarul, monedele din metale prețioase și dovezile privind producția de ceramică de înaltă calitate susțin toate această interpretare.

Muzeul Czech Center din Houston a enumerat printre obiectele recuperate monede de diferite dimensiuni, bijuterii, chihlimbar, sticlă, ceramică, fragmente de oglinzi și vase metalice. Acesta a precizat că se crede că monedele mici au fost modelate după monedele romane din aceeași epocă. Uneltele și rămășițele atelierelor sugerează, de asemenea, că meșteșugari din mai multe domenii trăiau și lucrau în acest loc.

Amploarea descoperirii este impresionantă. Muzeul Boemiei de Est a indicat o cifră de 22.000 de saci de descoperiri, incluzând obiecte de uz cotidian și colecții bogate de bijuterii.

Chihlimbarul conferă descoperirii o perspectivă mai largă. Muzeul a transmis că prezența chihlimbarului baltic i-a determinat pe experți să facă legătura între așezare și istoricul Drum al Chihlimbarului, care lega regiunea baltică de lumea mediteraneană.