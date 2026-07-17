Tricoul purtat de brazilianul Pele atunci când a marcat cele două goluri în finala Cupei Mondiale din 1958 s-a vândut la licitație pentru suma de 4,9 milioane de dolari. Astfel, a devenit cel mai valoros obiect de colecție legat de această legendă a fotbalului, a anunțat joi casa de licitații Sotheby’s.

Suma-record cu care s-a vândut tricoul lui Pele de la finala Cupei Mondiale din 1958 - Getty Images/Sotheby's

Tricoul cu numărul 10, purtat de jucătorul care avea atunci 17 ani, în meciul în care Brazilia a învins gazda Suedia cu 5-2 la Stockholm, câştigând astfel primul său titlu mondial, a atras 10 oferte din partea a peste cinci persoane, a precizat casa de licitaţii, scrie Reuters, citat de News.ro.

Vânzarea a făcut ca acest tricou să devină al doilea cel mai scump tricou de fotbal vândut la licitaţie, după suma de 9,3 milioane de dolari plătită în 2022 pentru tricoul purtat de Diego Maradona atunci când a marcat golul "Mâna lui Dumnezeu" pentru Argentina împotriva Angliei la Cupa Mondială din 1986.

Pelé, care a decedat în 2022 la vârsta de 82 de ani, a marcat de două ori în finala din 1958 şi rămâne cel mai tânăr jucător care a marcat într-o finală de Cupă Mondială.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit casei de licitaţii Sotheby's, tricoul fusese vândut anterior la licitaţie, în 2004, pentru suma de 70.505 lire sterline (105.600 dolari).