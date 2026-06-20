Greşeala banală care îi poate costa scump pe turiştii români. Amenzile ajung şi la 700 de euro

Turiştii care plănuiesc să meargă la plajă sau la piscină în destinaţii precum Spania, Portugalia, Italia şi Croaţia în această vară ar trebui să fie atenţi la anumite reguli stricte, altfel riscă amenzi considerabile.

În ultimii ani, mai multe destinaţii turistice populare au înăsprit regulile privind ţinuta, atât pentru localnici, cât şi pentru turişti, în special când vine vorba despre bikini, haine de plajă şi pantaloni scurţi de baie, explică The Mirror.

Problema nu este că oamenii poartă astfel de ţinute pe plajă, ci faptul că merg astfel îmbrăcaţi prin oraşele din apropiere. De altfel, din 2022, celebra destinaţie italiană Sorrento a interzis purtarea costumelor de baie în afara plajelor şi piscinelor. Cei care încalcă regulile riscă amenzi de până la 500 de euro.

Nu veţi fi amendaţi dacă vă plimbaţi în costum de baie prin hotel sau dacă sunteţi la piscină ori pe plajă. Însă, dacă rămâneţi în costum de baie şi mergeţi în oraş, intenţionând să intraţi în magazine sau restaurante, aţi putea avea probleme.

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Iată câteva dintre destinaţiile de vacanţă în care se aplică astfel de reguli stricte:

Spania

Mai multe destinaţii populare din Spania au introdus, în ultimii ani, reguli privind ţinuta de plajă. În Barcelona, riscaţi amenzi de până la 300 de euro dacă vă plimbaţi astfel prin oraş, iar în Mallorca amenzile pot ajunge până la aproape 580 de euro pentru cei care poartă ţinută de plajă în afara plajelor principale şi a piscinelor. Regula se aplică şi celor care se plimbă la bustul gol. Numeroase restaurante au, de asemenea, afişe şi reguli clare prin care interzic accesul clienţilor în ţinută de plajă.

Între timp, în Malaga, cei care intră în centrul oraşului în haine de plajă riscă o amendă de până la 300 de euro.

Italia

În Sorrento, localnicii spun că regulile au fost introduse pentru a proteja decenţa în zonă şi pentru a evita situaţiile în care turiştii ajung la restaurante doar în pantaloni scurţi de baie sau bikini. Interdicţia nu se aplică doar costumelor de baie, ci şi vizitatorilor care se plimbă la bustul gol prin oraş.

Portofino, Positano şi Capri aplică reguli similare, cu amenzi de până la 500 de euro pentru cei surprinşi în oraş în ţinută de plajă.

Alte destinaţii italiene cu restricţii similare includ Veneţia, unde plimbarea prin centrul istoric în costum de baie sau la bustul gol este strict interzisă şi poate aduce o amendă pe loc de până la 250 de euro.

Portugalia

În Albufeira, noi reguli privind ţinuta au intrat în vigoare anul trecut. Acestea includ amenzi între 300 şi 1.500 de euro pentru persoanele care poartă costume de baie în afara zonelor de plajă sau piscină, de exemplu atunci când se plimbă pe străzile oraşului.

Croaţia

În Dubrovnik, turiştilor le este interzis să intre în oraşul vechi, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, în costum de baie sau la bustul gol, iar cei care încalcă regula riscă amenzi de până la 700 de euro. Nu este singurul oraş croat care aplică astfel de reguli. În Split, amenzile pot porni de la 150 de euro.

Între timp, pe insula Hvar, cunoscută pentru viaţa de noapte, noile reguli prevăd amenzi pentru cei care se plimbă prin oraş în costum de baie sau la bustul gol.