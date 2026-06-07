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Video Final fericit pentru un miel rătăcit în Cluj. Cum a fost salvat animalul blocat într-o râpă

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 07.06.2026, 08:21 | Modificat la 07.06.2026, 08:22

Final fericit pentru un miel rătăcit în Cheile Turenilor, din Cluj. Animalul a rămas blocat într-o râpă de peste 20 de metri, după ce s-a îndepărtat de turmă.

Salvarea a venit de unde se aştepta mai puţin.

O familie care se plimba prin zonă l-a observat şi a cerut ajutor.

Pompierii au intervenit rapid, chiar dacă zona era greu accesibilă.

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Au găsit un traseu sigur şi au reuşit să ajungă la animal.

Mielul a fost adus la suprafaţă teafăr şi nevătămat, şi în cele din urmă, a fost dus acasă la proprietar.

Redactia Observator
Redactia Observator
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