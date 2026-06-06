A câștigat la loto, dar a uitat să își verifice biletul timp de cinci luni. Îl uitase în mașină

Un bărbat din Missouri a povestit că și-a cumpărat un bilet Powerball în luna februarie, dar a stat uitat luni întregi de el. Îl lăsase în camioneta sa, iar ulterior a aflat că era câștigător și valora 50.000 de dolari.

Bărbatul din West Plains le-a spus reprezentanților Loteriei din Missouri că avea mai multe bilete de loterie puse în consola camionetei sale și că nu le verificase.

„Am cumpărat biletele în februarie și nu le verificasem. A fost unul dintre acele momente în care mi-am spus: Probabil ar trebui să le scot din consola camionetei”, a povestit acesta.

A uitat de bilet

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Bărbatul a mers la o benzinărie pentru a alimenta mașina și a decis, în cele din urmă, să intre și să scaneze biletele de loterie. A rămas șocat când angajatul magazinului i-a spus că unul dintre biletele sale câștigase 50.000 de dolari la extragerea Powerball din 11 februarie.

„Chiar nu am știut ce să spun. Joc de ani de zile și acesta este cel mai mare premiu pe care l-am câștigat vreodată”, a declarat bărbatul.

Câștigătorul a spus că vestea neașteptată l-a bulversat atât de tare încât a uitat complet motivul pentru care venise inițial la benzinărie.

„Plătisem benzina și am plecat cu mașina fără să mai alimentez”, a povestit el.