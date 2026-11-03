Karl Bushby, temerarul britanic care a parcurs aproape 50.000 de kilometri pe jos, şi-a îmbrăţişat mama 

Temerarul britanic Karl Bushby, care a parcurs aproape 50.000 de kilometri pe jos, în 28 de ani, a reuşit, în sfârşit, să-şi îmbrăţişeze mama în oraşul natal, Hull.

Karl Bushby, din nou alături de familia sa după aproape trei decenii - Profimedia

Bushby, 57 de ani, a plecat în 1998, pe jos, din Punta Arenas, Chile, şi şi-a propus să facă un adevărat ocol al lumii, în speranţa că va ajunge, în cele din urmă, în oraşul natal, Hull, din Anglia.

Bushby a parcurs pe jos sau înot aproape 50.000 de kilometri şi şi-ar fi încheiat mai repede aventura, dacă pe parcurs nu întâlnea obstacole precum criza economică sau ţări care, iniţial, i-au refuzat viza de intrare.

În cele din urmă, Bushby a găsit forţele necesare pentru a ajunge acasă şi a-şi îmbrăţisa, din nou, mama, pe Angela Bushby, dar şi alte rude apropiate cum ar fi tatăl, Keith Bushby, fiul, Adam Bushby, sau nepoata, Harley Bushby.

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Acum urmează ca aventura lui Karl Bushby să fie transformată în filme documentare, cărţi şi conferinţe, temerarul abia aşteptând să împartă oamenilor din învăţămintele sale.