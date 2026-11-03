Luna trecută că hackerii au găsit o altă ţintă: frigiderele din supermarketuri. În octombrie, în Franţa, sute de magazine au fost afectate de un astfel de atac care a transformat frigiderele din magazinele în cuptoare. Marfa a fost evident compromisă. Ei bine, în noaptea de 2 noiembrie, atacul s-a repetat şi a afectat magazine din mai multe ţări europene, între ele Italia, Suedia, Belgia, Irlanda, Estonia, Olanda, Luxembourg şi... România. Șase magazine de la noi aparținând aceluiași lanț comercial au fost vizate. Atacul a avut loc pe timp de noapte, aşa că problema a fost descoperită abia dimineaţă.

De fapt, acesta este și modul prin care acești hackeri procedează, încearcă să atenteze la frigiderele respective pe timp de noapte, tocmai pentru a reuși să aibă cât mai mult timp la dispoziție pentru a altera mâncarea din interior. Da, și în România a fost această problemă.

Cum acţionau hackerii

Vorbim de șase magazine care au raportat către Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică această problemă. Sigur, problemele au fost observate la ora 8 dimineața și soluționate în cel mai scurt timp, astfel că pagubele sunt destul de mici în România, însă în alte țări din Europa această problemă a durat ore în șir, iar o cantitate foarte mare de mâncare a fost nevoită a fi aruncată la gunoi pentru că nu mai putea fi evident consumată. De ce se întâmplă acest lucru?

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Pentru că vorbim de magazine cu echipamente în mare parte învechite, frigidere de o generație destul de veche care funcționează printr-un sistem GSM, ușor de spart de către hackeri și de manipulat în această direcție. Trebuie văzut, în primul rând, cum poate fi combătută această problemă, pentru că, sigur, este o metodă nouă folosită de hackeri, iar autoritățile din aceste țări trebuie să găsească o cale de a proteja, evident, aceste sisteme.