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Video Secretul românului care a ajuns la 111 ani. Ce nu lipsește niciodată din rutina lui: "Mă simt bine, sănătos"

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Editor Alex Prunean | Timp citire: 2 minute
Publicat la 28.10.2026, 17:37 | Modificat la 28.10.2026, 17:37

O lecţie de longevitate vine astăzi de la cel mai în vârstă român. Iosif Rus, un veteran de război din Cluj, a împlinit 111 ani. A văzut România de acum un secol, a cunoscut războiul, a trecut prin schimbări de regim și a privit cum satul de odinioară se transformă, încet-încet, într-o lume pe care străbunicii noștri nici nu şi-ar fi putut închipui. Astăzi la Gherla, oamenii se adună să-l sărbătorească. În schimbul urărilor, el le spune secretul unei vieţi lungi: "trupul merge după minte".

Iosif Rus e cel mai longeviv român şi poartă în amintire mai bine de un secol de schimbări. A cunoscut lumea fără electricitate, apoi a văzut cu ochii lui primul radio şi primul televizor. Pe atunci, nu-şi imagina că astăzi va avea un telefon inteligent.

"Viaţa după 100 de ani nu mai este cum a fost. Are alt sens, altă semnificaţie", a spus Iosif Rus, veteran de război.

De la frontul de război la catedră. Povestea impresionantă a lui Iosif Rus

Iosif își retrăiește copilăria prin ochii stră-stră-nepoatei pe care o ţine in braţe. Născut în 1915 în comuna Ţaga, bărbatul a traversat două războaie mondiale și schimbări de granițe și regimuri. La șapte ani a început școala, iar la 12 a plecat la Cluj, pentru a deveni dascăl. De-a lungul vieții, a rămas fidel unui principiu care l-a ghidat mereu.

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"Spune mereu "trupul merge după minte". Are un program bine stabilit. Se trezeşte la ora 7 , în fiecare dimineaţă. Mănâncă la ora opt fix. Are trei ziare pe care le citeşte în fiecare zi şi romane, citeşte foarte multe romane. Face integrame, sudoku", a spus Dana, nepoata lui Iosif.

A devenit profesor de muzică, însă războiul i-a schimbat drumul. Mobilizat pe Frontul de Est, inclusiv în Crimeea, Iosif Rus a fost rănit în 1943, iar după doi ani s-a întors acasă. Pentru sacrificiul său, a fost decorat astăzi, la 111 ani.

Întors din război, a lăsat armele și s-a întors la muncă, la catedră. În peste patru decenii de învățământ, nu a avut nicio zi de concediu medical.

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"Mă simt bine, sănătos deocamdată. Cu picioarele mai greu, mă dor, nu mă pot deplasa. Nu am probleme cu inima, cu plămânii, cu rinichii", a mai spus domnul Iosif.

Cel mai bătrân român, decorat și sărbătorit la Gherla

La 111 ani, Iosif Rus măsoară timpul în oameni și generații. La Gherla, unde și-a petrecut cea mai mare parte a vieții, a fost numit cetăţean de onoare.

"Trei de 1, puşi unul lângă celălalt este greu şi să te gândeşti să îi numeri, darămite să îi trăieşti", a afirmat Ovidiu Drăgan, primarul municipiului Gherla.

Chiar și după un secol de viață, Iosif Rus și-a păstrat energia.

Alex Prunean
Alex Prunean

Reporter Observator. Acoperă cu precădere evenimentele din judeţul Cluj şi din judeţele limitrofe.

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