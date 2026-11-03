Alegeri decisive în SUA. Ce votează americanii, ce riscă Trump şi ce arată ultimele sondaje

Americanii votează astăzi componența noului Congres. Rezultatul va decide câtă putere va avea Donald Trump în ultimii doi ani de mandat. În prezent, republicanii controlează ambele camere, dar sondajele arată că riscă să piardă cel puţin una, Camera Reprezentanților. În Senat, situația este mai incertă, ultimele sondaje NYT/Siena arată că democrații conduc și aici în cinci state-cheie. Dacă democrații câștigă majoritatea în Camera Reprezentanților, vor putea bloca o parte din legile dorite de Trump și vor putea declanșa anchete împotriva administrației. Dacă ar câștigă și Senatul, ar putea bloca inclusiv numirea de ambasadori sau judecători federali propuși de Trump. Alegerile vin într-un moment în care americanii sunt nemulțumiți de scumpiri și de războiul împotriva Iranului.

Americanii votează azi în alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, cunoscute sub numele de "midterms". Urnele s-au deschis începând cu 12:00, ora României, în Vermont.

Votul ar putea schimba echilibrul de putere de la Washington și ar putea influența decisiv ultimii doi ani de mandat pentru preşedintele Donald Trump.

Republicanii încearcă să își păstreze controlul asupra Congresului, în timp ce democrații speră să câștige majoritatea în cel puțin una dintre cele două camere, ceea ce i-ar putea bloca agenda lui Donald Trump.

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Ce sunt alegerile midterms și cum funcționează Congresul SUA

În Statele Unite, alegerile pentru Congres au loc o dată la doi ani. Cele organizate la jumătatea mandatului de patru ani al președintelui sunt numite "midterms".

Mai pe scurt, americanii nu votează președintele, ci pe cine îi reprezintă în Congres, instituția care adoptă legile și controlează o bună parte din activitatea administrației.

Congresul american are două camere: Camera Reprezentanților și Senatul. Pentru ca majoritatea proiectelor legislative să devină legi, ele trebuie aprobate de ambele camere și apoi promulgate de președinte.

De aceea, partidul care controlează Congresul poate influența semnificativ agenda politică a Casei Albe.

Ce arată ultimele sondaje și care sunt statele-cheie

În ceea ce privește cursa pentru Senat, ultimele sondaje realizate de The New York Times și Siena Research Institute, arată că democrații conduc în cinci state-cheie, iar în alte două diferențele sunt mici.

Cel mai mare avans este în Michigan, unde conduc cu 11 puncte procentuale, urmat de Texas, cu 7 puncte, Maine, cu 6 puncte, și Kansas și Ohio, cu câte 5 puncte. Democrații se află în față și în Alaska, cu 2%, și Iowa, cu 1%, adică în marja de eroare.

În ceea ce privește Camera Reprezentanților, ultimul sondaj Reuters indică un avans al democraților, iar analiștii citați au estimat că au șanse mari să preia majoritatea.

Pentru controlul Camerei Reprezentanților, atenția se îndreaptă spre state precum Michigan, Pennsylvania, Arizona, Iowa, Florida și New York, unde mai multe districte electorale sunt disputate foarte puternic.

Totuși, nu toate mandatele din cele două camere sunt disputate. În unele circumscripții, victoria republicanilor sau a democraților este considerată aproape sigură, adică câștigă aproape de fiecare dată.

Cu alte cuvinte, deși milioane de americani merg la vot, soarta alegerilor pentru Congres se poate decide în doar câteva zeci de circumscripții, unde lupta dintre republicani și democrați este foarte strânsă.

În plus, deoarece în unele state numărarea voturilor, inclusiv a celor prin poștă, poate dura mai multe zile, rezultatele finale s-ar putea afla cu întârziere.

Ce votează de fapt americanii

În prezent, Partidul Republican controlează atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul, însă are o majoritate fragilă, în special în Camera Reprezentanților.

Aici sunt puse în joc toate cele 435 de locuri, fiecare pentru un mandat de doi ani. Republicanii au 218 locuri, plus sprijinul unui independent care votează alături de ei, adică 219 la 214. Democrații au nevoie de doar patru locuri pentru a prelua controlul camerei.

În Senat, unde mandatele sunt de șase ani, sunt organizate alegeri pentru 35 de locuri dintre cele 100. 33 de mandate sunt în cadrul alegerilor obișnuite și două sunt alegeri speciale, pentru ocuparea unor mandate rămase vacante.

Republicanii au în prezent 53 de mandate, iar democrații au nevoie de patru locuri pentru a obține majoritatea.

În paralel, în mai multe state americane au loc alegeri pentru funcția de guvernator și pentru alte funcții la nivel local. Toate privirile sunt ațintite aici pe California, Florida, Georgia și Michigan.

De ce sunt importante aceste alegeri pentru Donald Trump

Dacă democrații câștigă controlul asupra uneia dintre cele două camere, administrația lui Trump ar putea avea dificultăți mari să adopte legi noi.

De asemenea, o majoritate democrată ar putea bloca proiectele promovate de Casa Albă și ar putea lansa anchete parlamentare asupra activității administrației. Aici este vorba inclusiv de decizii privind politicile legate del imigrație și acuzații de corupție.

În cazul în care democrații câștigă Camera Reprezentanților, ar putea iniția inclusiv proceduri de punere sub acuzare a președintelui, cunoscute drept "impeachment". O asemenea procedură nu înseamnă însă automat demiterea preşedintelui. Pentru condamnarea și înlăturarea sa este necesar votul a două treimi dintre senatorii prezenți.

Dacă republicanii își păstrează majoritatea în ambele camere, Donald Trump va avea în continuare mână liberă să își promoveze programul.

Ce îi îngrijorează pe americani

Economia este una dintre cele mai importante preocupări ale americanilor. Creșterea prețurilor la energie, la alimente, benzină, motorină, locuințe și servicii medicale pune presiune pe costul vieții.

Democrații susțin că politica tarifelor comerciale promovată de Trump a contribuit la scumpiri, în timp ce republicanii își apără măsurile economice.

Imigrația reprezintă o altă temă importantă. Republicanii spun că înăsprirea controalelor la frontieră și măsurile împotriva imigrației ilegale fac parte din îndeplinirea promisiunile electorale. Dar metodele utilizate de administrație au provocat controverse.

Pe agenda electorală se află și războiul împotriva Iranului, politica externă și reglementarea inteligenței artificiale. Pentru aceasta din urmă există dezacorduri chiar între Trump și politicieni din propriul partid.

Ce arată rezultatele din trecut

Dacă ne uităm în trecut, alegerile de la jumătatea mandatului au fost mai problematice pentru partidul aflat la Casa Albă. De altfel, electoratul folosește acest scrutin pentru a-și exprima nemulțumirea față de activitatea președintelui.

Cu alte cuvinte, alegătorii americani au avut tendința de a pedepsi partidul președintelui, votând împotriva acestuia.

Sondajele recente arată că popularitatea președintelui este la un nivel record de scăzut. Trump și-a început al doilea mandat prezidențial cu un nivel de popularitate de puțin peste 50%, dar în prezent a ajuns la aproximativ 37%. 61% dintre americani dezaprobă activitatea sa.

Ce înseamnă pentru alegerile din 2028

Numele președintelui nu apare pe aceste buletine de vot. Cu toate acestea, Trump a îndemnat electoratul republican să se comporte ca și cum ar candida și el.

Indiferent de rezultate, aceste alegeri vor fi analizate pentru a trage concluzii despre modul în care americanii percep direcția în care se îndreaptă țara sub conducerea lui Trump.

Pentru că Trump nu mai poate candida pentru un al treilea mandat prezidențial, după aceste alegeri, este de așteptat să se intensifice speculațiile privind persoana care i-ar putea succeda în calitate de candidat al Partidului Republican la alegerile prezidențiale din 2028,

Se vor înteţi şi speculaţiile privind candidatul pe care democrații l-ar putea desemna.