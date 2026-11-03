Șoferii care caută metode de prevenire a brumei pot folosi o soluție de oțet alb și apă pulverizată pe parbriz seara. Soluția funcționează doar ca măsură preventivă înainte de îngheț, însă specialiștii atrag atenția asupra limitelor practice și a riscurilor pentru vopsea, ștergătoare sau sticla parbrizului.

Ingredientul din bucătărie care îţi poate scăpa parbrizul de la îngheţ iarna - Shutterstock

Şoferii pot evita formarea brumei pe parbriz, pulverizând oţet alb cu o seară înainte. Metoda constă în amestecarea a trei părţi de oţet alb cu o parte de apă şi aplicarea uni strat subţire pe sticla curată, scopul fiind exclusiv prevenirea depunerii gheţii, conform TheCoolist.

Eficiența acestei metode este însă limitată, conform verificărilor realizate de Snopes și de echipa Verify de la WUSA9 împreună cu o echipă de experţi.

Snopes menționează că amestecul „ar putea ajuta la prevenirea formării brumei pe geam”, dar „probabil nu va ajuta la curățarea parbrizului dacă a fost deja acoperit de gheață” și că „nu există un consens” privind eficiența. Specialiştii subliniază că „odată ce gheața este depusă, pulverizarea acestui amestec nu o va îndepărta”, deoarece punctul său de îngheț este „doar puțin mai scăzut decât cel al apei”.

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Cum se aplică

Începe cu un geam curat și uscat. Murdăria și depunerile vechi împiedică amestecul să se întindă uniform.

Pulverizează un strat subțire , începând de la marginea superioară și continuând spre colțurile de jos. O cantitate prea mare poate lăsa dâre pe măsură ce soluția se dezgheață

, începând de la marginea superioară și continuând spre colțurile de jos. O cantitate prea mare poate lăsa dâre pe măsură ce soluția se dezgheață Întinde soluția cu o lavetă din microfibră , apoi parchează mașina ca de obicei. În nopțile foarte geroase, aplică unui al doilea strat subțire, la începutul serii

, apoi parchează mașina ca de obicei. În nopțile foarte geroase, aplică unui al doilea strat subțire, la începutul serii Dimineața, pornește ștergătoarele și folosește o racletă moale pentru a îndepărta eventualele cristale fine de gheață rămase.

Riscuri pentru folosirea oţetului la ştergerea parbrizului

De asemenea, aplicarea oțetului implică anumite riscuri pentru mașină, deoarece acidul poate afecta componentele cu care intră în contact. Snopes recomandă ștergerea promptă a oricăror scurgeri pe vopsea.

În plus spray-ul trebuie ţinut la distanță de cauciucul ștergătoarelor pe care îl poate usca. În plus, expunerea prelungită poate agrava daunele pe un parbriz deja ciobit sau crăpat.