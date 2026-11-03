Moartea l-a luat prin surprindere pe un biciclist de 53 de ani din Paşcani. Omul a ignorat semnalele acustice şi luminoase şi a forţat trecerea de cale ferată, fiind lovit în plin de tren.

Cu doar câteva secunde mai devreme, un alt bărbat aflat pe bicicletă a trecut şi el, fără să ia în seamnă pericolul. Ultimele clipe din viaţa sa, dar şi momentul impactului au fost surprinse de o cameră de supraveghere.

Ce spun poliţiştii

În dimineața de 3 noiembrie a.c., poliția a fost sesizată, prin apel 112, despre faptul că pe raza localității Hălăucești, la trecerea la nivel cu calea ferată, o persoană a fost acroșată de tren.

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Polițiștii Biroului Rutier Pașcani s-au deplasat la fața locului, ocazie cu care au stabilit faptul că trenul care se deplasa pe ruta Suceava – Roman ar fi surprins și accidentat mortal un bărbat, de 53 de ani, care se deplasa pe bicicletă și care s-ar fi angajat în traversarea căii ferate, prevăzută cu semnale acustice și luminoase în funcțiune, fără a se asigura.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt.