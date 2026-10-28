Volkswagen a "angajat" 100 de oi. Care este rolul lor în companie

Într-o fabrică în care lucrează aproximativ 630 de roboți, Volkswagen a încredințat o sarcină unor oi printre panourile solare: o turmă de 100 de animale ține iarba scurtă sub mii de module fotovoltaice.

Fabrica din Września, în vestul Poloniei, este singura din lume în care se asamblează dubele Volkswagen Crafter și MAN TGE. Turma de oi printre panourile solare a ajuns aici la sfârșitul lui aprilie și paște pe cele aproximativ 27 de hectare ale parcului fotovoltaic, în locul utilajelor de tuns iarba, relatează Autoblog, citat de Mediafax.

Sarcina lor este să mențină iarba îngrijită sub mii de panouri fotovoltaice.

Oi de rasă locală, sub 31.000 de panouri solare

Oile sunt de rasă Wielkopolska, originară din regiune, aflată într-un program de conservare a resurselor genetice. Ele rămân pe teren până în toamnă, în grija crescătoarei Justyna Nowak-Gajek. Sistemul, numit pășunat agrivoltaic, permite folosirea aceluiași teren pentru două activități: producția de electricitate și creșterea animalelor.

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E o soluție care permite gestionarea vegetației fără a recurge în mod continuu la utilajele tradiționale de cosit.

Parcul solar are peste 31.000 de panouri și o putere instalată de 18,3 MW. În zilele însorite poate acoperi tot consumul de electricitate al fabricii, iar pe parcursul unui an asigură aproximativ un sfert din necesar.

Oile nu fac panourile să producă mai multă energie, iar Volkswagen nu a comunicat cât economisește față de întreținerea clasică. Cercetători de la Universitatea de Științele Vieții din Poznań urmăresc însă comportamentul și starea animalelor, calitatea pășunii, solul și microclimatul de sub panouri.

„Industria modernă poate lucra în armonie cu natura”, a spus Marzena Pillich-Grońska, directoarea fabricii din Września.

Zece ani și 600.000 de vehicule

Fabrica a fost inaugurată pe 24 octombrie 2016, după o investiție decisă în martie 2014. În iunie 2026 a ajuns la 600.000 de vehicule produse, iar exemplarul aniversar a fost o autorulotă Grand California, derivată din Crafter. În 2025 a depășit 100.000 de unități, adică un vehicul la fiecare 163 de secunde, în medie.

Uzina are peste 3.000 de angajați, alături de roboți, sisteme autonome de transport pentru logistică și aplicații de inteligență artificială pentru controlul calității.

Volkswagen construiește la Września două hale noi, de aproximativ 60.000 de metri pătrați în total. Una va produce partea inferioară a caroseriei pentru viitorul Crafter complet electric, iar cealaltă va găzdui depozitarea bateriilor. Lucrările ar urma să fie gata în a doua jumătate a lui 2027, dar compania nu a anunțat încă data lansării modelului.