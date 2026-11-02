Negocieri la Guvern pentru creșterea salariului minim. Sindicatele cer 280 de lei în plus, în mână, pentru aproape un milion de români. Patronii se opun majorării și avertizează că firmele vor fi împovărate de contribuții suplimentare la stat. În paralel, Executivul caută resurse și pentru majorarea pensiilor. Ministrul Muncii estimează o creștere de 7% din ianuarie.

Mădălin lucrează ca ospătar într-un restaurant din Constanța și e plătit cu salariul minim. Are două fete la școală, iar cheltuielile familiei sunt tot mai greu de acoperit.

"Orice leuţ e binevenit. O factură nu ar putea fi. 280 de lei. Nici macar la gaz. Cred că ai putea face o piaţă mica pentru 2-3 zile", a spus Mădălin Cruceru, ospătar.

Ca Mădălin sunt aproape un milion de români care câștigă minimul pe economie. Pentru ei, sindicatele cer o majorare de 675 de lei brut, de la 1 ianuarie, adica Aproximativ 280 de lei în mână. Pentru încă un milion, majorarea ar aduce mărunţiş - doar câteva zeci de lei pe lună.

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"Această creștere a salariului minim nu este o nebunie din capul liderilor de sindicat. Este rezultatul transpunerii directivei europene privind salariul minim", a explicat Dumitru Costin, președintele BNS.

În schimb, statul ar încasa miliarde, în cazul unei majorări, din contribuţii mai mari pentru pensie, sănătate şi impozit pe venit. Costurile vor fi suportate de angajatori, care deja avertizează că ar putea crește prețurile.

"Având în vedere că venim după 5 ani de zile în care salariul minim a crescut cu 90%, am avut o nouă creștere de la 1 iulie. Intervalul e foarte scurt să vorbim de o nouă creștere. N-o să facă decât să contribuie la creșterile de prețuri, firmele vor încerca să transmită mai departe în prețurile bunurilor și serviciilor", a avertizat Iulian Lolea, economist-şef Concordia.

"Presiunea pe companii, în special pe zona de IMM-uri, va fi atât de mare că companiile vor reduce numărul de angajați. 03.09 Eu nu înțeleg ce vor reprezentanții sindicatelor. Reprezentarea în sindicate sunt angajați în sectorul public. Probabil își fac socoteala că, dacă va crește salariul minim, vor crește și salariile bugetare. Doar că nu avem de unde", a explicat și Gabriel Biriș, expert fiscal.

Reporter: Patronatele s-au pronunțat că nu ar putea face o majorare.

Dumitru Costin, președintele BNS: Nu i-am auzit niciodată să îmbrățișeze propunerea. Evident, ei spun nu se poate.

În privinţa pensiilor, lucrurile par ceva mai clare: ministrul Muncii vorbește deja despre o majorare de 7 la sută, din ianuarie. Asta înseamnă cam 200 de lei în plus pe lună pentru seniorii care castigă pensia medie.

"Da, ne propunem să creștem conform legii pensiile. Da, ne propunem să nu avem taxe mărite", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Nu se știe încă dacă alocațiile pentru copii vor crește anul viitor. Ministrul Muncii a inflamat spiritele, după ce a declarat că o eventuală majorare ar trebui făcută diferențiat.