Un cuplu de portughezi a avut parte de surpriza vieţii - 2.000 de oameni au venit la nunta lor.

S-a întâmplat în oraşul Funchal, de pe insula Madeira, unde cei doi miri au fost în centrul atenţiei imediat ce au ajuns la biserică. Au fost imediat înconjuraţi de necunoscuţi care au început să le facă fotografii şi clipuri video.

Explicaţia este simplă - tabloidele din toată lumea au anunţat cu câteva zile înainte că superstarul Cristiano Ronaldo urma să se căsătorească la acea catedrală cu partenera lui de viaţă, Georgina Rodriguez. Iar cei doi tineri au fost confundaţi, la început, cu fotbalistul şi logodnica lui.

Momentul l-a amuzat şi pe Cristiano Ronaldo, care a şi răspuns scurt la postarea presei locale.