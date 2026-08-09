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Video August, luna în care românii scot cei mai mulți bani din buzunar. Cheltuielile sunt cu 26% mai mari

August, luna în care românii scot cei mai mulți bani din buzunar. Cheltuielile sunt cu 26% mai mari August, luna în care românii scot cei mai mulți bani din buzunar. Cheltuielile sunt cu 26% mai mari - Sursa: Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.08.2026, 14:14 | Modificat la 09.08.2026, 14:15

Pentru majoritatea românilor şi nu numai, probabil, vara este sezonul compromisurilor financiare. Şapte din 10 români se aşteaptă la cheltuieli mai mari în luna august faţă de o altă lună a anului. Cu 26% mai mari, arată un sondaj legat de cheltuielile din sezonul estival. 

61% dintre cei chestionați susțin că îi vor aloca cheltuielilor curente, în timp ce 40% spun că dau mai mulți bani pe ieșiri și activități recreative. 39% pentru vacanțe în România și 32% pentru excursii de weekend și city break-uri.

Mai e o categorie, 33% care au cheltuieli legate de renovarea și amenajarea locuinței. Atunci când planurile de vară depășesc bugetul obișnuit, românii apelează în primul rând la banii puși deoparte.

32% spun că vor folosi economiile făcute pentru această vară, iar 29% că vor reduce alte cheltuieli curente.

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Alți 28% declară că vor renunța la unele ieșiri, iar 23% vor amâna luna aceasta alte achiziții importante. 13% iau în calcul cardul de credit sau plata în rate. 7% din păcate și un credit de nevoi personale.

Redactia Observator
Redactia Observator
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