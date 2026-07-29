10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi

Avem tendința să schimbăm lucrurile care se strică vizibil. Aruncăm imediat un aparat electrocasnic care nu mai funcționează, o haină ruptă sau un obiect care și-a pierdut aspectul. Există însă obiecte pe care le folosim zilnic și care ar trebui înlocuite înainte să dea semne evidente de uzură.

De la buretele de vase și periuța de dinți până la pernele pe care dormim ani întregi, multe dintre lucrurile din casă acumulează bacterii, acarieni, umezeală sau reziduuri care le transformă în adevărate pericole pentru sănătate .

Nu înseamnă că trebuie să aruncăm totul după câteva utilizări, dar respectarea unor intervale orientative de schimbare poate contribui la un mediu mai igienic și la prevenirea unor probleme.

Buretele de vase

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Buretele cu care speli vasele intră în contact cu resturi de mâncare, grăsime și apă, iar mediul umed este ideal pentru dezvoltarea microorganismelor. Chiar dacă îl clătești după fiecare folosire, în interiorul lui rămân particule alimentare și umezeală.

Specialiștii recomandă schimbarea buretelui de vase la câteva zile sau cel mult o dată pe săptămână, mai ales dacă este folosit intens. Un burete care miroase urât, s-a decolorat sau are zone deteriorate ar trebui înlocuit imediat.

Pentru a reduce acumularea bacteriilor, este important să îl lași să se usuce complet între utilizări și să nu îl păstrezi permanent într-un suport în care stă apă.

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Periuța de dinți

Mulți oameni folosesc aceeași periuță de dinți mult mai mult decât recomandă medicii stomatologi. În timp, perii se deformează, devin mai puțin eficienți în îndepărtarea plăcii bacteriene și pot acumula microorganisme.

Regula generală este schimbarea periuței la aproximativ trei luni sau mai devreme dacă perii sunt uzați. Este recomandat să o înlocuiești și după o răceală puternică, gripă sau o infecție orală, pentru a reduce riscul de reinfectare.

Pernele

O pernă poate părea perfect în regulă chiar și după cinci sau zece ani, însă în interior se acumulează treptat transpirație, celule moarte ale pielii, praf și acarieni. În plus, materialul de umplutură își pierde forma, iar susținerea pentru cap și gât scade.

În general, pernele ar trebui evaluate după aproximativ doi-trei ani, în funcție de material și calitate. Dacă perna nu mai revine la forma inițială după ce este îndoită sau dacă te trezești frecvent cu dureri de gât, este posibil să fie momentul pentru una nouă.

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Prosoapele de baie

Un prosop folosit zilnic rămâne constant în contact cu apa și pielea. Dacă nu se usucă bine între utilizări, poate acumula mirosuri neplăcute și microorganisme. Chiar și după spălări repetate, fibrele își pierd treptat capacitatea de absorbție.

Un prosop care nu mai absoarbe apa, miroase persistent sau are textura rigidă poate fi înlocuit. Durata de viață depinde de calitate și frecvența utilizării, dar multe prosoape își ating limita după câțiva ani.

Tocătoarele din plastic

Tocătorul de bucătărie este unul dintre obiectele care intră cel mai des în contact cu alimente crude. Pe măsură ce apar zgârieturi adânci, acestea devin locuri în care bacteriile pot rămâne chiar și după spălare.

Tocătoarele din plastic foarte zgâriate ar trebui înlocuite. Cele din lemn pot fi întreținute mai ușor dacă sunt de calitate și sunt curățate corect, însă și acestea trebuie schimbate atunci când prezintă crăpături sau deteriorări.

Filtrul de apă

Un filtru de apă care nu este înlocuit conform recomandărilor producătorului poate deveni mai puțin eficient. În loc să filtreze impuritățile, un cartuș vechi poate acumula depuneri și microorganisme. Intervalul de schimbare diferă în funcție de model și de calitatea apei, însă nu este recomandat să fie folosit peste perioada indicată.

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Salteaua

O saltea este o investiție importantă, motiv pentru care mulți oameni o păstrează mult timp. Totuși, după aproximativ 7-10 ani, multe saltele își pierd proprietățile de susținere. În interior se pot acumula praf, transpirație și alergeni.

Semnele că salteaua trebuie schimbată sunt durerile de spate apărute dimineața, zonele lăsate vizibil sau senzația că nu mai oferă confortul de la început.

Lavetele de bucătărie

Prosopul textil cu care ștergi blatul, vasele sau mâinile poate deveni rapid un mediu favorabil pentru bacterii. Pentru că este folosit de mai multe ori pe zi și rămâne adesea umed, este recomandată schimbarea frecventă și spălarea la temperaturi adecvate.

Un prosop de bucătărie care capătă miros de umezeală nu ar trebui folosit în continuare doar pentru că „arată curat”.

Încălțămintea sport nu rezistă la nesfârșit

Pantofii sport își pierd treptat capacitatea de amortizare, chiar dacă exteriorul arată bine. Pentru cei care aleargă sau fac sport regulat, uzura tălpii poate crește presiunea asupra articulațiilor și poate favoriza apariția durerilor.

Durata de viață depinde de frecvența folosirii, greutate și tipul activității, însă încălțămintea sport trebuie schimbată atunci când talpa este vizibil uzată sau confortul scade.

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Recipientele din plastic

Caserolele din plastic sunt practice, dar după ani de utilizare pot apărea zgârieturi, decolorări și deformări. Zgârieturile pot reține resturi alimentare, iar materialul deteriorat este mai greu de curățat. Dacă recipientele sunt crăpate, miros persistent sau au devenit lipicioase, este momentul să fie înlocuite.

Nu trebuie să arunci totul imediat, dar nici să ignori uzura