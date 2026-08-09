Un incident extrem de grav a avut loc la trecerea peste calea ferată de la bariera Petricani, din nordul Capitalei. Mai mulți şoferi au fost filmați în timp ce porneau la drum înainte ca barierele să se ridice complet şi rămân prinşi la doar câţiva paşi de calea ferată. Totuşi, în imagini se observă că acestea nu funcţionează chiar în parametri.

Autoritățile transmit faptul că șoferii ar trebui să fie mult mai atenți la trecerea de cale ferată și să respecte regulile, pentru că cea mai întâlnită greșeală este aceea că șoferii pornesc imediat ce barierele încep să se ridice, fără să țină cont de lumina semaforului, de semnalele semaforului, care, de cele mai multe ori, sunt roșii intermitent.

Imaginile surprinse la linia de cale ferată Petricani din nordul Capitalei, arată cum șoferii pornesc imediat ce barierele încep să se ridice și, la câteva secunde distanță, barierele coboară, iar șoferii rămân blocați pe mijloc chiar atunci când un tren se apropie de trecere.

CFR explică acest lucru prin faptul că, în momentul în care un tren se apropie, instalația intră din nou în avertizare, astfel că barierele pot coborî la câteva secunde după ce s-au ridicat.

Articolul continuă după reclamă

Acest lucru poate fi evitat dacă urmărim semnalul semaforului și trecem abia după ce acesta se oprește și nu mai este deloc roșu.

CFR a transmis, de altfel, că a trimis aceste imagini către polițiști, care vor identifica șoferii care au încălcat regulile și, totodată, cere intensificarea controalelor în zonă.