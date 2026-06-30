O britanică de 75 de ani a învins statul în instanţă, după ce şi-a stricat maşina în gropile de pe şosea

O femeie în vârstă de 75 de ani din Marea Britanie, care şi-a stricat maşina din cauza gropilor de pe şosea, a câștigat un proces împotriva Consiliului Județean Kent, după o dispută juridică de doi ani. Judecătorul a obligat autoritatea locală să achite integral costul reparației autoturismului și cheltuielile de judecată.

În ianuarie 2024, Sheila Burgman conducea un Peugeot 307 pe London Road din Allington, moment în care a lovit o groapă. Incidentul a avariat amortizorul mașinii, iar reparația a costat 515 lire sterline, potrivit Mirror.

Pe parcursul anului 2024, șoferița a depus mai multe cereri de despăgubire către autorităţi, însă toate au fost respinse. La sfârșitul anului trecut, aceasta a dat în judecată consiliul local.

„Depusesem deja trei sau patru cereri până atunci. Trebuia să avem o înfățișare la tribunal în noiembrie anul trecut, dar ei nu s-au prezentat. Apoi a fost mutată la sfârșitul lunii mai și amândouă părțile am spus ce s-a întâmplat”, a declarat Sheila Burgman.

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Victorie în instanţă

„La sfârșitul zilei, nu a fost vorba atât de mult despre bani. A fost o chestiune de principiu, pentru că știam că am dreptate. Am fost hotărâtă să merg până la capăt și nu am vrut să renunț. Sunt destul de ambițioasă. Este foarte ușor de făcut și mai mulți oameni ar trebui să ia în considerare acest lucru dacă simt că au dreptate. Când judecătoarea mi-a spus că am câștigat, am fost în culmea fericirii. M-am simțit răsplătită”, a adăugat Burgman.

În urma procesului încheiat la sfârșitul lunii mai, instanța a decis în favoarea reclamantei. Consiliul Local a fost obligat să îi plătească Sheilei Burgman suma de 515 lire sterline pentru reparații și 155 de lire sterline pentru cheltuielile de judecată.