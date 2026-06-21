O insulă privată se vinde la preţul unui apartament cu 3 camere în Bucureşti. Unde se află "Blueberry Island"

Toată lumea știe că prețurile au explodat pe piața imobiliară din Capitală, însă surprinzător este ce poți cumpăra cu aceiași bani în alte țări. O insulă privată din statul american Connecticut se vinde la prețul unui apartament de 3 camere în București.

În East Hampton, Connecticut, Blueberry Island (n. red. – "Insula Afinelor") se vinde la prețul de 130.000 de euro.

Pentru că se află pe lacul Pocotopaug, singura modalitate de a ajunge pe insulă sau de a pleca de acolo este cu barca. Potrivit Fox 61, proprietatea este, de fapt, formată din două insule mici, care au împreună 2.428 de metri pătrați de teren. Este destul de departe de mal încât doritorii să poată găsi multă liniște şi pace.

Povestea Blueberry Island

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Kevin Wilcox și mama sa, Margaret Wilcox, sunt agenții William Raveis Real Estate care vând insula pentru familia care o deține din 1994. Înainte de asta, insula a fost deținută de corporații, iar anterior fusese proprietate a statului, până în anii 1920.

Cumpărătorul insulei va primi și propria grădină de afini, care cresc sălbatic pe teren. Kevin spune că este un loc excelent pentru familii și pentru explorări în aer liber.

"Mă refer la camping, relaxare, picnicuri aici, iar pe lângă asta, chiar ai putea organiza tot felul de evenimente de înot sau de pescuit", a explicat el.

Lacul Pocotopaug este unul dintre cele mai mari lacuri naturale cu apă dulce din stat, ceea ce reprezintă un avantaj pentru pasionații de pescuit.

Margaret Wilcox spune că nu a mai văzut niciodată o insulă scoasă la vânzare la un preț atât de mic.

"Este cu adevărat o oportunitate grozavă chiar și doar să spui că deții o insulă...", a spus ea.

Insula nu este foarte mare, dar are un potențial imens. Are o mică potecă pentru plimbare, mult spațiu pentru activităţi în aer liber și este suficient de aproape de mal încât să se vadă rampa de lansare de unde se poate veni cu barca.