Orașul care s-a îmbogățit cu 43 de milionari peste noapte. Au dat lovitura la loto și au încasat marele premiu

Un oraș s-a înmulțit peste noapte cu 43 de milionari în euro, după ce oamenii au dat lovitura la marele premiu de la loterie și vor împărți 80 de milioane de euro. Norocoșii de la jackpotul EuroMilions sunt din Hoogstraten, Belgia.

Un magazin de ziare le-a vândut biletul câștigător pentru exatragerea care a avut loc pe 3 iulie, scrie HLN. Reprezentanții Loteriei Naționale vorbesc acum despre un moment absolut excepțional pentru punctul de vânzare.

Combinația câștigătoare a fost 2, 12, 17, 25 și 39, precum și stelele 1 și 2. Loteria Națională nu dezvăluie modul exact în care va fi împărțit jackpotul între cei 43 de câștigători. Suma primită de fiecare poate fi diferită, în funcție de valoarea mizelor jucate.

Au dat lovitura într-o singură zi

Articolul continuă după reclamă

Pentru a le proteja anonimatul și viața privată, identitatea câștigătorilor nu va fi făcută publică. Din acest motiv, cecul uriaș, care urmează să fie prezentat vineri, 14 august, la ora 11:00, nu va fi înmânat câștigătorilor, ci responsabilului magazinului de ziare.

Este a șasea oară într-un singur an când un belgian sau un grup de belgieni câștigă jackpotul EuroMillions. Cu doar trei săptămâni înainte de această extragere, un belgian a câștigat cel mai mare jackpot din istoria loteriei, de aproape 175 de milioane de euro.

În luna ianuarie, 21 de jucători din Zingem au câștigat împreună 123 de milioane de euro. Șansele de a câștiga jackpotul EuroMillions sunt de doar 1 la 139.838.160.