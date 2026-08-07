Un român a filmat coada de la intrarea într-un cunoscut beach club din Mykonos, Grecia. Pe "insula bogaţilor" își fac concediile şi vedetele de la Hollywood.

Mykonos este una dintre cele mai populare insule ale Greciei şi o destinaţie turistică apreciată de vizitatori din lumea întreagă. Situată în arhipelagul Cicladelor, în Marea Egee, insula impresionează prin peisajele spectaculoase, casele albe cu obloane albastre şi prin străduțele înguste pline de flori colorate. Atmosfera autentică se îmbină, însă, cu facilităţile moderne. Așa se face că Mykonos şi-a câştigat şi renumele de "insulă a bogaţilor".

Printre atracțiile cunoscute din Mykonos se numără morile de vânt, cartierul Little Venice şi numeroasele biserici cu arhitectură tradiţională. Dar şi cluburile şi beach barurile la care merg o mulţime de turişti.

"Ia vedeţi coadă la șezlonguri"

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Un român a filmat coada de la intrarea într-un cunoscut beach club din Mykonos, Grecia. n renumitul beach club preţul unui șezlong trece şi de 200 euro dacă este poziţionat în primul rând. Un cocktail costă peste 20 euro, iar un fel de mâncare peste 40 euro.