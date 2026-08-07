Comoara veche de 1.700 de ani scoasă la iveală de seceta de pe Dunăre, între România şi Bulgaria. Imagini rare

Nivelul excepțional de scăzut al Dunării a scos la iveală o parte din fundațiile unui pod roman construit în urmă cu aproape 1.700 de ani, scrie Reuters .

Valurile succesive de căldură care au lovit Europa în această vară au provocat secetă severă în unele regiuni ale continentului, afectând inclusiv mari cursuri de apă precum Dunărea și Rinul.

"Pentru arheologi, aceste momente sunt extrem de valoroase, deoarece natura dezvăluie pentru scurt timp un obiect care, în cea mai mare parte a timpului, este ascuns sub apele Dunării", a declarat Pavel Popov, de la Muzeul Regional de Istorie din Pleven.

"Comoara" scoasă la iveală de secetă

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Podul a fost construit la ordinul împăratului Constantin cel Mare și inaugurat în anul 328. Construcția lega orașul antic Ulpia Oescus, aflat pe teritoriul Bulgariei de astăzi, de Sucidava, în actuala Românie.

Cu o lungime de peste doi kilometri, podul este considerat unul dintre cele mai lungi poduri construite în Antichitate. A avut însă o existență relativ scurtă și se crede că a fost distrus în mare parte în jurul anului 367.

Marțea trecută, o echipă de specialiști de la muzeul din Pleven a mers în apropierea satului Gigen, în nordul Bulgariei, pentru a fotografia și documenta vestigiile scoase la suprafață de scăderea apelor.

Şansă rară pentru a studia vestigiile impresionante

Arheologii au folosit drone pentru a cartografia și fotografia ruinele vizibile, urmărind traseul fundațiilor și evaluând starea în care se află acestea.

Pentru specialiști, scăderea dramatică a nivelului Dunării oferă astfel o șansă rară de a studia direct vestigiile unuia dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură ale Imperiului Roman.