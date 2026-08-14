Dacă plănuiţi să mergeţi la pădure, cu siguranţă trebuie să cunoaşteţi câteva noţiuni de bază pentru supravieţuire: cum să oferiţi primul ajutor sau cum să aprindeţi focul. Şi cum puteţi învăţa mai bine dacă nu într-o tabără de cercetaşi? La Gorj, zilele acestea, copiii învaţă tot ce-i mai util.

O zi în tabăra cercetaşilor nu înseamnă doar o ieşire în natură, departe de ecranul telefonului. Copiii sunt puși în fața unor situații în care trebuie să se descurce singuri. Spre exemplu, cum să îşi monteze singuri cortul.

"A fost montat de mine, este şi cortul meu. Am fost ajutat, mereu ne place să muncim în echipă, aşa facem lucrurile mai rapid", a spus un cercetaş.

Sau cum să construiască un pod doar din lemne, fără să folosească niciun cui. Chiar şi cum să salveze vieţi.

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"Avem 430 de cercetaşi din ţară şi un grup de 30 de persoane din Israel. Avem lupişorii, sunt clasele 1-4 şi temerarii, clasele 5-8", a spus Roxana Boltaşu, organizator.

Cercetașii descoperă şi cum poate fi filtrată apa, folosind metode simple.

"În primul rând, am pus aici jos, la capac, tifon, l-am prins, am pus un strat destul de generos, apoi am pus vată, am pus cărbune, nisip şi pietriş", a explicat instructoarea.

Iar cei mai curioşi, află ce proprietăţi au plantele pe care le văd la fiecare pas.

"Ne tratează şi când suntem bolnavi, ori prin ceaiuri, ori prin comprese sau ceva, ori când suntem sănătoşi pentru a ne îmbunătăţi imunitatea", a spus o cercetaşă.

"Unul are fructul mai alungit, iar celălalt mai rotund, una este plantă pentru inimă, cealaltă este bogată în vitamina C. Măceşul este cel care este bogat în vitamina C şi foarte util pentru imunitate", a explicat o doamnă.

Tabăra cercetașilor din Gorj durează șase zile, iar organizatorii spun că experiențele de aici îi ajută pe copii să devină mai independenți și mai pregătiți să se descurce în orice situație.