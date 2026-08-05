Observator » Inedit » Şi-a ascuns tatăl mort în congelator timp de doi ani şi jumătate ca să îi încaseze pensia

Şi-a ascuns tatăl mort în congelator timp de doi ani şi jumătate ca să îi încaseze pensia

Şi-a ascuns tatăl mort în congelator timp de doi ani şi jumătate ca să îi încaseze pensia Congelator vechi - Shutterstock
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 05.08.2026, 22:02 | Modificat la 05.08.2026, 22:02

Şi-a ţinut tatăl mort într-un congelator timp de aproximativ doi ani și jumătate doar pentru a-i încaseze pensia. Bărbatul din Grecia a fost acum arestat.

Bărbatul a afirmat că tatăl său a murit din cauze naturale și că a decis să ascundă trupul într-un congelator pentru a continua să primească pensia acestuia, relatează agenția ANA, citată de AFP, potrivit Mediafax.

Bărbatul a fost arestat în localitatea Mystras, din sudul Greciei, în apropiere de Sparta. La începutul anchetei, suspectul le-a spus polițiștilor că tatăl său locuiește în Atena, fiind îngrijit la domiciliu.

Închis în congelator

Articolul continuă după reclamă

El le-a furnizat anchetatorilor adresa surorii sale din suburbia ateniană Kaisariani, susținând că acolo s-ar afla bătrânul. După ce au identificat-o și au discutat cu aceasta, femeia le-a declarat polițiștilor că tatăl lor se mutase definitiv la Mystras încă din anul 2001, contrazicând astfel versiunea prezentată de fratele său.

La scurt timp după această verificare, bărbatul a fost arestat.

În urma unei percheziții, oamenii legii au descoperit cadavrul bărbatului de 90 de ani într-un congelator aflat în subsolul unui hotel închis, folosit ca locuință.

Bărbatul este acuzat de mărturie mincinoasă, fraudă și încălcarea regimului armelor, după ce la domiciliul său a fost găsită o pușcă cu aer comprimat.

Pe acelaşi subiect
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
grecia pensie congelator
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.