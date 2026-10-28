Când anunță meteorologii prima ninsoare în București

Bucureștenii ar putea întâlni primii fulgi de zăpadă mai repede decât se așteptau. Meteorologii de la AccuWeather anunță o scădere drastică a temperaturilor în perioada următoare.

Iarna își intră puternic în grații în perioada următoare, potrivit estimărilor făcute de meteorologii de la AccuWeather. Se anunță o răcire puternică în luna noiembrie, cu temperaturi nocture chiar și de -4 grade Celsius.

Potrivit prognozei actuale, în intervalul 25-27 noiembrie ar putea apărea primii fulgi de zăpadă în București. Până atunci însă, Capitala va trece prin mai multe schimbări de temperatură, de la zile ploioase și reci la perioade în care maximele vor urca din nou spre 14–15 grade Celsius.

Când ar putea ninge pentru prima dată în București

Primele zile ale lunii noiembrie ar urma să fie mai degrabă specifice toamnei. Sunt estimate temperaturi maxime de aproximativ 9-11 grade Celsius. Și ploile își vor face apariția în mai multe zile.

Articolul continuă după reclamă

Nopțile vor deveni treptat mai reci, cu temperaturi care ar putea coborî de la aproximativ 6 grade până spre 2 grade Celsius.

Ulterior, între 8 și 14 noiembrie, vremea ar putea deveni temporar mai blândă. Temperaturile maxime sunt estimate la 14-15 grade Celsius, în timp ce minimele vor rămâne scăzute, între aproximativ 1 și 6 grade.

După jumătatea lunii însă, temperaturile par că încep din nou să coboare. Maximele ar urma să ajungă treptat de la aproximativ 12 grade la numai 8 grade Celsius ziua, iar cerul va deveni tot mai noros.

Temperaturile de până la -4 grade

În perioada 25-27 noiembrie, prognoza AccuWeather indică o răcire accentuată în București.

Temperaturile maxime ar putea să nu mai depășească 3-4 grade Celsius în timpul zilei, iar în timpul nopții sunt estimate valori negative, care pot coborî până la -4 grade. Precipitațiile sub formă de lapoviță ar putea să se transforme în ninsoare. Acesta este, potrivit prognozei actuale, intervalul în care bucureștenii ar putea vedea primii fulgi ai sezonului.

La munte, iarna a venit deja. Zăpada depășește 30 cm pe Vârful Omu

Dacă în București primii fulgi sunt așteptați abia spre sfârșitul lunii noiembrie, la altitudini mari peisajul s-a schimbat deja.

La final de octombrie, mai multe zone montane din România sunt acoperite de zăpadă.

În Munții Bucegi, la Vârful Omu, temperatura a coborât la -5 grade Celsius, iar stratul de zăpadă a depășit 30 de centimetri. A nins și în Masivul Postăvaru. La altitudini de peste 1.700 de metri, stratul de zăpadă măsoară aproximativ 10 centimetri.

Condiții de iarnă sunt și în zona Bâlea Lac. Pe Transfăgărășan, zăpada depusă pe carosabil a determinat intervenția utilajelor de deszăpezire.

„A nins din nou pe Transfăgărășan. Intervenim în acest moment cu utilajele de deszăpezire și cu materiale antiderapante pentru curățarea carosabilului”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Șoferii care ajung în zonele alpine sunt sfătuiți să aibă mașinile pregătite pentru condiții de iarnă și să țină cont de schimbările rapide ale vremii.