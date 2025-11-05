După mai bine de trei luni de contre în coaliţie pe reforma din administraţia locală, liderii politici au ajuns, în sfârşit, la un acord. 13 mii de bugetari ar trebui să plece acasă, adică 30% din numărul total de posturi din primării şi consilii judeţene, spun surse Observator. Şi în aparatul central se vor face concedieri. În plus, Guvernul Bolojan cere şi o economie de 10% a cheltuielilor cu personalul. Un moft al premierului - acuză mulţi dintre edili, care nu văd o economie reală în reforma propusă.

Reforma care vizează administraţia locală trebuia inclusă, iniţial, în pachetul doi de măsuri. A fost amânată săptămâni la rând pentru că liderii celor patru partide aflate la guvernare nu s-au înţeles asupra formei finale. După o nouă rundă de discuţii s-a ajuns la un consens.

Potrivit surselor Observator, Guvernul vrea să reducă între 13.000 şi 25.000 de posturi din administraţia locală, ceea ce înseamnă în jur de 30% din numărul total de posturi din primării şi consilii judeţene. Pe de altă parte, în administraţia centrală, se doreşte reducerea cheltuielilor legate de personal cu 10%.

13.000 de bugetari concediaţi

"Aceste tăieri nu rezolvă absolut nimic; mai puţin un moft: ceva să tăiem. Au început cu tăierile la alocaţii, au început cu tăierile de burse. Tăiem, tăiem, tăiem. Fără să ne gândim că distrugem un anumit sistem", a declarat Emil Drăghici, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România.

Şi unii analişti sunt de părere că reducerea a 13 mii de posturi din primării şi consilii judeţene nu va aduce o mare economie la bugetul de stat.

"Avem 13.000 de persoane din sectorul public. Ele, potrivit datelor din INS, din iunie 2025, au un salariu mediu net. 7.215 lei net pe lună, de bugetar. Am ajunge la un cost lunar care s-ar economisi de 94 de milioane de lei pe lună. Într-un an ar ieşi aproximativ un miliard de lei economie bugetară. A o suta parte din deficitul bugetar pe primele nouă luni ale anului", a declarat Radu Soviani, analist economic.

În plus, vor exista reacţii în lanţ.

"Nu se mai duc în consum, deci pun presiune pe scădere economică; oamenii aceştia nu vor mai consuma. De asemenea, 13 mii de bugetari nu vor fi eliminaţi de pe piaţă, lor trebuie să le plăteşti ajutor de şomaj. În realitate economia bugetară probabil va fi la 500 de milioane de lei, adică undeva de 200 de ori mai mică decât deficitul bugetar. Nu ar rezolva nimic", a declarat Radu Soviani, analist economic.

Şi numărul de parlamentari ar urma să fie redus până în 2028 cu 10%.

"Vom susţine reducerea numărului de parlamentari 00,11 şi vom susţine reforma din administraţia publică locală şi cea centrală", a declarat Ilie Bolojan la Antena 3.

PSD, prin vocea preşedintelui interimar Grindeanu, nu recunoaşte public acordul.

"Asta înseamnă reduceri de cheltuieli, asta nu e reformă. Reforma administraţiei locale înseamnă să vorbeşti de comasări de localităţi, să vorbeşti de digitalizare, asta este reformă", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele Camerei Deputaţilor.

O necunoscută rămâne deocamdată modul în care vor fi făcute disponibilizările.

"Evaluarea de personal care să ducă şi la disponibilizare se va face "pe ochi frumoşi", ăia care-s mai aproape de sufletul primarului sau primăriţei vor rămâne. Restul vor pleca. În niciun caz nu vor fi făcute analize obiective", a declarat Dumitru Costin, preşedintele BNS.

Sunt primari care şi-au făcut deja calculele.

"După o analiză pe care am făcut-o la nivelul primăriei oraşului Techirghiol, unde avem 80 de posturi în organigramă - avem efectiv ocupate 54. Suntem în situaţia în care să nu dăm afară angajaţi din primărie", a declarat Iulian Soceanu - primarul orasului Techirghiol.

"Toate aceste măsuri vin împotriva ideii de reformă. Toate acestea înseamnă limitare de consum, ori România are a doua cea mai mare pondere a consumului din Uniunea Europeană în formarea produsului intern brut a economiei, după Italia. La noi 67% din economie este consumul", a declarat Radu Soviani, analist economic.

Angajaţii din Armată, Ministerul de Interne şi Sănătate vor fi exceptaţi de la tăierile de posturi. Ministrul Dezvoltării ar urma să vină în coaliţie, săptămâna viitoare, cu proiectul de lege.

