Primarul Buzăului, despre ieşirea PSD de la guvernare: "Niciodată nu s-a pus această problemă"

Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, afirmă că niciodată nu s-a pus problema ca PSD să iasă de la guvernare și că toate declarațiile unor lideri ai PSD pe acest subiect reprezintă o amenințare continuă la adresa premierului Ilie Bolojan. El a întrebat retoric de ce PSD nu a ieșit de la guvernare atunci când s-au mărit taxele și impozitele. Toma a apreciat că acum nu mai este niciun motiv pentru a face acest lucru și a explicat că PSD "nu poate juca cu fundul în două luntri și că românul nu este prost și te penalizează", scrie News.ro.

Constantin Toma a fost întrebat, duminică, la un post de televiziune, ce transmite liderilor PSD când vine la Bucureşti, să stea la guvernare sau să plece de la guvernare.

"În modul ăsta partidul meu face un joc foarte periculos, care nu ştiu cât conştienţi sunt cei care conduc partidul, vorbesc de domnul Grindeanu şi de echipa de încă şase oameni care sunt acolo, cei cinci prim-vicepreşedinţi şi secretarul general, pentru că acest joc nu cred că ne creşte numărul de votanţi în momentul ăsta sau recuperează ceva din ce am pierdut. Pentru că lumea îşi dă seama, nu este proastă deloc, acest joc este făcut numai pentru supravieţuirea partidului, de fapt pentru supravieţuirea lor. Din păcate, spun acest lucru pentru că oamenii aveau aşteptări foarte mari. Vorbesc de cei care au simpatizat în timp PSD-ul şi vorbesc de simpli membrii partid cum sunt şi eu", a declarat primarul de la Buzău.

Constantin Toma a afirmat că Sorin Grindeanu şi conducerea PSD greşesc atunci când îl atacă pe Ilie Bolojan.

"Bineînţeles că greşesc. În loc să se felicite şi să fie mulţumiţi legat de faptul că a coborât deficitul, ei l-au acuzat pe Bolojan, ”Uite, mă, a scăzut deficitul, dar de fapt n-ar fi scăzut, că a făcut şmecherii”. Este un rezultat absolut extraordinar care ne-a crescut, aşa eu ştiu, rating-ul la nivelul Comisiei Europene şi mai ales la nivelul creditorilor la nivelul firmelor de rating, pentru că avem o problemă foarte gravă. Ori tu, prin mesajele pe care le dai în permanenţă, practic destabilizezi economia, creşti dobânzile şi nu avem nimic de câştigat", a explicat primarul de la Buzău.

Ieşirea de la guvernare a social-democraţilor, "o ameninţare continuă"

El a fost întrebat dacă tema social-democraţilor de a ieşi de la guvernare este reală sau reprezintă doar o ameninţare şi un atac la adresa lui Ilie Bolojan.

"Este o ameninţare continuă. Nu există un motiv adevărat pentru care să ieşi de la guvernare. (...) Niciodată nu s-a pus această problemă. De ce n-ai ieşit de la guvernare când s-au mărit taxele şi impozitele? Acum plângi, domnule, nemernicul ăsta sau cum i-or spune lui Bolojan, ăsta taie tot, a mărit până la cer taxele şi impozitele, uite ce problemă. De ce n-ai ieşit de la guvernare atunci? Era un motiv foarte serios", a precizat Constantin Toma.

El a explicat că dacă social-democraţii ies de la guvernare şi lucrurile vor merge mai greu în ţară, atunci ei vor fi socotiţi vinovaţi de această situaţie.

"Pentru ce să ieşi de la guvernare acum? Care este motivul? Un motiv serios, pentru că dacă ieşi fără un motiv neserios şi ajungi în destabilizarea asta politică şi nu o să mai fii cum să spun eu, creditat, cresc dobânzile până la cer, va fi jale, va fi jale. Şi atunci vinovat cine va fi, care va fi percepţia publică? PSD-ul, evident. Deci ce să caute lângă AUR? Va fi înghiţit de AUR în secunda doi", a afirmat primarul din Buzău.

Primarul din Buzău spune că Ilie Bolojan "e sabotat de cei din conducerea partidului"

Întrebat dacă PSD îi mai poate aduce pe alegătorii social-democraţi înapoi spre partid, Constantin Toma a răspuns: "Nu, dacă nu se vor lua măsuri în sensul în care să spui adevărul şi să iei măsurile care trebuiesc pentru a ajuta ţara şi pentru a salva ţara. Pentru că noi, în continuare suntem într-o situaţie foarte proastă. Deci dacă partidul nu va demonstra oamenilor şi nu se va recredibiliza părerea mea că nu va avea şanse. în momentul ăsta nu poţi să joci, cum spune românul, cu fundul în două luntri. Nu ai cum. Ori cu ori. Românul nu-i prost. Şi te penalizează. Şi sunt convins că peste trei ani de zile vom avea dezastru Şi pentru PSD şi probabil şi pentru PNL, pentru că Ilie Bolojan e sabotat de cei din conducerea partidului sau cei din... aţi văzut că există şi acolo curente".

