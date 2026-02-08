Lider PSD: Nu poţi conduce ţara cu accelerația la podea, să tai din prima. Bolojan e un premier de sacrificiu

Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru unele dintre măsurile adoptate de Guvern, despre care spune că afectează în special persoanele vulnerabile, scrie News.ro. Edilul susține că anumite decizii au fost luate prea brusc, "cu accelerația la podea”, și consideră că șeful Executivului este un "premier de sacrificiu", care și-a asumat costurile politice ale reformelor.

"De multe ori cred că şi domnul Ilie Bolojan ia nişte decizii proaste. Deci nu te poţi duce, cum să spun eu, când conduci o maşină să te duci cu acceleraţia la podea. (...) Deci nu poţi prima zi de concediu medical, oamenii aceia cei mai amărâţi posibil, cu câteva sute de lei pensie sau n-au venituri deloc, cu copii cu dizabilităţi în familie, care costă foarte mulţi bani ca să îl ţii acolo, mai plăteşti şi taxele astea. Adică ce-a propus Kelemen Hunor acum nu este deloc în regulă Din acest punct de vedere. Eu m-aş fi dus cu reducerea de 50% asta pe care o propune dumnealui pentru tot poporul, numai la cei cu probleme reale, focusat acolo unde sunt probleme deosebite", a declarat Constantin Toma, duminică, la un post de televiziune.

"Vrea, nu vrea, Ilie Bolojan este de sacrificiu. Pentru că efectiv a luat măsurile şi mă uit la o parte din colegii mei, foarte mulţi inclusiv de la PNL, unii sunt foarte vocali, unii nu sunt vocali, dar pe la spate îl discută. Ilie Bolojan ne-a salvat pentru că aceste decizii...noi puteam să mărim taxele şi impozitele pe legislaţia care exista, nu aveam niciun fel de problemă. Ilie Bolojan şi-a atras toată această ură, o iau eu la Guvern, vă las şi banii", a explicat primarul de la Buzău.

UDMR cere revenirea asupra unor măsuri fiscale

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat marţi că va cere Guvernului să revină asupra taxelor locale şi să se revină şi în cazul persoanelor cu dizabilităţi, el arătând că este o chestiune morală şi asta trebuie să înţeleagă şi cei de la Finanţe şi premierul. Potrivit liderului UDMR, statul, dacă nu dovedeşte că este pentru cetăţeni, atunci, la un moment dat, guvernarea va rămâne fără susţinere politică, şi nu se poate guverna împotriva societăţii.

"Presiunea asupra cetăţenilor e uriaşă, puterea de cumpărare a scăzut şi Guvernul nu a făcut un studiu de impact sau evaluările nu au fost foarte corecte, mai ales, acum vedem, la începutul anului, cu taxele locale. Şi este o presiune care apasă pe fiecare cetăţean, mai ales pe cei vulnerabili, persoanele cu dizabilităţi, oameni cu venituri mici şi dacă tu nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea. Şi aici, şi eu sunt de acord că trebuie să se găsească o soluţie şi vom cere Guvernului să revină asupra taxelor locale, aşa cum a făcut şi săptămâna trecută cu locuitorii din Delta Dunării şi din Apuseni, până la aprobarea bugetelor locale, care se va întâmpla undeva în martie, autorităţile locale, primarii să aibă posibilitatea de a da reduceri de 50% din taxa pentru maşini, între limita minimă şi limita maximă, bineînţeles cum este stabilit în lege, fiindcă este o posibilitate de a ajuta persoanele vulnerabile, şi la persoanele cu dizabilităţi trebuie să ne întoarcem", a declarat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Antena 3 CNN.

