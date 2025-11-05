Antena Meniu Search
Deşi părea că s-au înţeles privind reforma administraţiei locale, preşedintele PSD Sorin Grindeanu a negat că în şedinţa coaliţiei de ieri s-a ajuns la un numitor comun privind numărul de angajaţi care ar putea fi concediaţi.

de Marius Gîrlaşiu

la 05.11.2025 , 08:49

În timp ce PNL vrea reducerea numărului de posturi de la stat, PSD insistă ca măsurile de austeritate din pachetul trei să conţină şi măsuri de relansare economică. Mai multe scenarii sunt luate în calcul, inclusiv tăieri salariale pentru reducerea costurilor.

Guvernul va desfiinţa 30% din numărul total de posturi din administraţia locală. Surse politice spun că va exista o limită de 20% din posturile ocupate. Iar asta înseamnă că, în final, ar putea fi concediaţi 25 de mii de angajaţi din Primării şi Consilii Judeţene.

De cealaltă parte, în administraţia centrală, se va aplica o reducere de 10% a cheltuielilor de personal. În unele instituţii şi agenţii vor urma tăieri de salarii, iar în altele se va ajunge inclusiv la concedieri. Armata, ministerul de Interne și angajaţii din Sănătate vor scăpa însă de aceste măsuri.

Coaliţia a stabilit o regulă nouă şi pentru bugetarii care cumulează pensia cu salariul. În acest caz, cei vizaţi vor păstra doar 15% din pensie, pe lângă salariul încasat de la Stat. În prezent, aproximativ 10 mii de angajaţi cumulează pensia şi salariul la Stat.

Reducerea de parlamentari, sub așteptări

Tot azi, partidele din Coaliţie, au decis că vor reduce cu 10% numărul total de parlamentari. Practic, asta înseamnă că 47 de posturi vor fi desfiinţate după alegerile din 2028. De la 465 de parlamentari vom ajunge, în final, la aproape 420. Asta chiar dacă iniţial se discuta despre un Parlament cu doar 300 de aleşi.

Ultima decizie luată în Coaliţie se referă la tichetele de masă. Valoarea lor va creşte la 45 de lei, în loc de 50 lei cât s-a propus iniţial.

