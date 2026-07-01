Acord politic pentru deblocarea crizei. Grindeanu cere PNL să susțină guvernul minoritar PSD

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a transmis miercuri că partidul său este pregătit să semneze imediat acordul politic menit să deblocheze situația politică, însă condiționează acest pas de implicarea liderului PNL, Ilie Bolojan, și de susținerea unui guvern minoritar PSD prin votul liberalilor.

Grindeanu a fost întrebat dacă PSD ar putea renunţa la unele condiţii din acord - inclusiv cele legate de autonomia asupra programului de guvernare - după ce Ilie Bolojan a afirmat că liberalii au avut mai multe solicitări respinse de social-democraţi.

"Evident. Să ştiţi că acel acord de care se spunea, în proporţie covârşitoare a fost acceptat de toată lumea. Adică acele puncte, nu acolo s-au blocat lucrurile. Nu avem niciun fel de problemă în a discuta, în a găsi, să spunem, punctul comun într-un acord de acest tip, de guvernare sau politic. Noi am fost deschişi în a găsi o soluţie în toate aceste săptămâni. (...) Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze şi el. Acum pe loc îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să-l semneze şi ei. (...) Să vină Bolojan să îl semneze şi să voteze guvernul minoritar PSD", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

AUR şi Simion "îl mențin pe Bolojan la putere”

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Grindeanu a susținut că AUR și George Simion sunt cei care „îl mențin pe Bolojan la putere”, prin acțiunile din ultimele săptămâni.

Referitor la negocierile pentru formarea unei majorități, Grindeanu a afirmat că partidul nu și-a schimbat poziția și nici condițiile anunțate anterior, dar rămâne deschis dialogului.

„Nu ne-am schimbat poziția (…). Dar asta nu înseamnă că nu suntem deschiși la găsirea unei soluții pentru a depăși această perioadă. Nu avem nicio problemă să discutăm, să găsim un teren comun în acest tip de acord, fie el guvernamental sau politic”, a spus Grindeanu.