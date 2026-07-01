Un băieţel de trei ani a supravieţuit 6 zile sub dărămaturile cutremurului din Venezuela

Un băieţel de trei ani a fost scos de sub dărămăturile provocate de cutremurul din Venezuela, după şase zile. Salvarea lui reprezintă un semn de speranţă pentru zecile de mii de victime rămase încă în căutare.

O echipă de salvare din Iordania a reuşit să scoată copilul în viață dintre ruine. Președintele interimar al țării a anunțat că pe băieţel îl cheamă Klieber Morán, potrivit Mirror.

Salvarea sa vine în contextul în care ONU a avertizat că zeci de mii de oameni au nevoie urgentă de hrană și adăpost.

Apărarea civilă iordaniană a transmis că lui Klieber i s-a acordat primul ajutor, apoi a fost transportat la spital, iar semnele sale vitale erau bune.

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Potrivit BBC, președintele Adunării Naționale din Venezuela, Jorge Rodríguez, a declarat că băiatul primește îngrijiri medicale în capitala Caracas.

Bilanţul cutremurului în prezent

Bilanțul tragediei devastatoare a ajuns la 1.943 de morți, iar peste 10.000 de persoane au fost rănite.

Cutremurele, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, au lăsat, de asemenea, zeci de mii de oameni dispăruți.

Rodríguez a spus că salvarea lui Klieber arată că încă există speranță că alte persoane vor fi găsite în viață. El a adăugat că echipele locale și internaționale continuă să caute printre dărâmături pentru a-i găsi pe cei dispăruți.

Potrivit unei evaluări inițiale a datelor satelitare realizate de NASA, seismele au avariat sau distrus aproximativ 58.870 de clădiri.

După dezastru, experții au avertizat că primele trei zile de după cutremur reprezintă cea mai bună șansă de a găsi supraviețuitori.

Mulți localnici din La Guaira, una dintre cele mai afectate zone, au început propriile misiuni de salvare pentru a-și găsi rudele și apropiații.

Agenția ONU pentru refugiați a transmis marți că lipsurile de alimente sunt larg răspândite, serviciile de bază au fost întrerupte, iar comunicațiile au fost în mare parte tăiate în La Guaira.

"Tensiunile în comunități cresc, pe măsură ce accesul la ajutor rămâne limitat", a transmis UNHCR într-un comunicat publicat pe site.

Există riscul apariţiei unor focare de boli

Organizația Mondială a Sănătății a adăugat că serviciile medicale sunt supuse unei "presiuni extreme".

"Există acum un risc crescut de apariție a unor focare de boli care pot fi prevenite prin vaccinare", precum rujeola și difteria, din cauza acoperirii vaccinale scăzute, a declarat purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier.

Alţi supravieţuitori

La patru zile după cutremur, un tată și fiul său au fost, de asemenea, scoși în viață de sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite.

Cei doi au fost salvați duminică, după o operațiune de 12 ore desfășurată de echipele de căutare în statul de coastă La Guaira.

Potrivit autorităților venezuelene, peste 2.600 de salvatori din întreaga lume participă acum la operațiunile de căutare, sprijiniți de aproape 140 de câini special antrenați.

Ajutoare internaționale ajung în țară pentru a sprijini populația în această perioadă critică.

Un purtător de cuvânt al ONU a declarat că un transport de 47 de tone de provizii umanitare a ajuns marți.

Acesta conținea kituri medicale de urgență, materiale pentru nașteri în condiții de siguranță, îngrijirea nou-născuților și prevenirea bolilor.

Riscul unor noi pagube rămâne ridicat, deoarece replicile continuă să zguduie Venezuela. Duminică dimineață au fost înregistrate seisme de intensitate mai mică, cu magnitudini de 4,2 și 4,5.