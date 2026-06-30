Nicuşor Dan nu crede că România va ajunge în "junk": "Ar fi catastrofal pentru noi"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că este optimist că România va evita retrogradarea ratingului de ţară la junk, menţionând că, în măsura în care este util, se va implica personal şi că a rugat liderii partidelor să fie la dispoziţia evaluatorilor.

"După cum ştiţi, o să vină formatele de evaluare în luna iulie, început de august, octombrie, cel de-al treilea, şi în măsura în care este util, o să mă implic personal, i-am rugat deja pe liderii partidelor, care sunt în tensiune în momentul ăsta, să fie la dispoziţia evaluatorilor pentru a le spune ceea ce am spus şi eu (...), că pe chestiunile fundamentale cu care România se confruntă şi care au impact asupra financiarului şi asupra economiei româneşti, lumea este aliniată. Şi eu sunt optimist că o să evităm degradarea, care ar fi catastrofală pentru noi", a afirmat Nicuşor Dan, întrebat în legătură cu riscul ca ţara noastră să fie retrogradată la categoria junk.

Întrebat dacă este posibil ca viitorul Guvern să încheie acord cu FMI, dacă situaţia economică se va agrava, el a spus: "Dacă vreunul din rapoartele acestea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum".