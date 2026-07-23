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Sistemele ANCPI, migrate în Cloudul Guvernamental după atacul cibernetic. Anunţul Guvernului

Sistemele ANCPI, migrate în Cloudul Guvernamental după incidentul cibernetic. Anunţul Guvernului - Hepta
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.07.2026, 15:32 | Modificat la 23.07.2026, 15:37

Instituțiile responsabile lucrează în mod coordonat pentru restaurarea și securizarea sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, după incidentul de securitate cibernetică ce a afectat infrastructura instituției, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Potrivit acesteia, până în prezent nu există indicii că datele tehnice și juridice referitoare la proprietățile gestionate prin sistemele ANCPI ar fi fost afectate.

Prioritatea autorităților este repunerea în funcțiune a serviciilor informatice în condiții de siguranță, după parcurgerea tuturor etapelor tehnice necesare pentru verificarea integrității informațiilor și eliminarea eventualelor vulnerabilități. Procesul de migrare a aplicației ANCPI în Cloudul Guvernamental este în curs de finalizare și ar urma să fie încheiat în următoarele ore.

Reprezentanta Guvernului a precizat că restaurarea infrastructurii informatice este un proces complex, desfășurat în condiții controlate, astfel încât să fie garantate integritatea datelor și funcționarea în siguranță a sistemelor.

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După finalizarea migrării, Serviciul de Telecomunicații Speciale va realiza o evaluare tehnică și de securitate a aplicației, pentru a verifica modul în care aceasta funcționează în noua infrastructură.

Separat, Centrul Național Cyberint va efectua un audit cibernetic independent al noii infrastructuri. În urma verificărilor, specialiștii vor stabili dacă este necesară implementarea unor măsuri suplimentare de securitate.

Pentru repornirea sistemului informatic al ANCPI în Cloudul Guvernamental a fost stabilit un plan de activități, asumat de toate instituțiile implicate în gestionarea intervenției de după incident.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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