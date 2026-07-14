Azi le cumperi și mâine deja nu îi mai vin. Nu este o glumă, este realitatea din dulapul de haine al celor mici, cu care se confruntă mulți părinți. Mai ales când copilul este mic și creşte de la o zi la alta. Ca să mai salveze din buget, mămicile au început să doneze sau să își vândă între ele hainele copiilor.

"Gecuţa asta este puţin mică, ce facem noi cu ea?"

Este o situaţie prin care trec toate mămicile care au copii mici. Până la vârsta de 7 ani, garderoba copiilor se schimbă în fiecare sezon. Iar asta înseamnă o adevărată gaură în bugetul părinților.

"Are trei anişori deja, săptămânal trebuie să îi mai iau câte ceva, pentru că nici nu îi mai plac, nici nu-i mai vin", spune un părinte.

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"Cred că undeva pe la 5 ani, tot schimbăm de la sezon la sezon. Şi, costă, este costisitor, atât încălţămintea de bună calitate pentru că, pentru copii este super important să poarte încălţăminte de calitate", explică Ștefania Mititica, co-fondator târg resale.

Dacă ar fi să adunăm, cred că, depăşesc 500 de lei. De obicei, hăinuţele copiilor sunt destul de costisitoare.

Ce soluţii au găsit părinţii

Indiferent de preţ, copiii nu poartă hainele mult timp. Fie ele chiar şi mai scumpe uneori decât hainele adulţilor. Aşa se face că mămicile au creat un adevărat trend din a vinde și a cumpăra haine de copii unele de la altele. Ștefania a creat chiar și un târg, la Iași, unde are un succes uriaş.

"Cumva, poţi chiar să găseşti nişte comori, de cele mai multe ori", spune Ștefania Mititica, co-fondator târg Resale.

"Pe asta, vreau să zic că am cumpărat-o de la târg şi am găsit-o cu etichetă, are şi haine de designer", menționează o persoană.

"A fost şi este pentru adulţi, dar de foarte multe ori am văzut mămici care veneau cu copiii şi stăteau la stand, ajutau, vindeau şi ei, negociau şi de aici ne-a venit ideea de a face. Un târg dedicat copiilor, astfel încât să-i punem pe ei în prim-plan", povestește Ștefania Mititica, co-fondator târg resale.

Mămicile care nu vor, totuşi, să vândă hainele, le donează.

"Le sfătuiesc pe mămici, mai ales dacă au o situaţie mai bună, bineînţeles, să le doneze", spune o persoană.

Deși nu au curaj să calculeze, costurile cu schimbarea întregii garderobe a copiilor ajung și la câteva mii de lei pe an.