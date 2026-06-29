Avocata Silvia Uscov a anunţat că şi-a dat demisia din AUR, pe motiv că "nu suntem animați de aceleași valori".

"Îmi anunţ public demisia din Partidul AUR. Am intrat în acest partid cu bună credinţă, pentru a lupta pentru democraţie, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi a interesului naţional. Din păcate, am descoperit că nu suntem animaţi de aceleaşi valori, deşi port respect pentru câteva persoane deosebite din acest partid şi la care m-am gândit atunci când am revenit după prima tentativă de a ieşi din partid pe data de 1 martie 2026. Dumnezeu să binecuvânteze România", a scris aceasta pe Facebook.

A contestat numirea a doi judecători la CCR

Silvia Uscov este avocata care a contestat în instanţă numirea a doi judecători la Curtea Constituţională.

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Ea a cerut anularea decretelor prin care Dacian Dragoş şi Mihai Busuioc au fost numiţi la CCR, pe motiv că nu ar fi fost respectată condiţia de vechime în muncă prevăzută de lege.