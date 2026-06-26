PNL respinge acuzaţiile că ar bloca formarea Guvernului şi transmite că nu îl va susţine pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de prim-ministru fără o asumare clară a obiectivelor guvernării. Siegfried Mureşan spune că liberalii au propria soluţie pentru depăşirea crizei politice.

Replica PNL, după ce Nicuşor Dan a acuzat partidul că blochează negocierile pentru Guvern - Profimedia

PNL reacţionează după ce Nicuşor Dan a transmis că formaţiunea şi-a schimbat poziţia în privinţa susţinerii unui guvern minoritar PSD, iar blocajul politic a revenit. Într-o postare pe Facebook, Siegfried Mureşan susţine că Partidul Naţional Liberal nu îl va sprijini pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de prim-ministru "cu autonomie totală" şi fără o asumare concretă a obiectivelor guvernării.

"Partidul Național Liberal nu îl va susține - și nici nu a spus vreodată că îl va susține - pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării", a transmis Siegfried Mureşan.

Liberalul afirmă că România are urgenţe clare, printre care implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene şi a investiţiilor private. Mureşan susţine că nu a văzut "nicio preocupare concretă" din partea lui Sorin Grindeanu şi a PSD pentru rezolvarea acestor probleme.

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Siegfried Mureşan: "Este timpul să decidem ce vrem cu adevărat"

Siegfried Mureşan afirmă că PNL are o soluţie care poate răspunde problemelor actuale ale României şi pune sub semnul întrebării graba de a instala un premier PSD.

"Este timpul să decidem ce vrem cu adevărat: să rezolvăm problemele României sau să instalăm cât mai rapid un prim-ministru PSD?", a mai transmis Mureşan.

Acesta susţine că prioritatea trebuie să fie modernizarea şi reformarea ţării.

"Eu cred că trebuie să ne facem datoria față de românii care vor modernizarea și reformarea țării, nu față de Sorin Grindeanu", a mai scris Siegfried Mureşan.