Un bărbat din Galați, găsit carbonizat în mașina cuprinsă de flăcări

Un bărbat din Galați a fost descoperit mort într-o mașină cuprinsă de flăcări. Polițiștii iau în calcul toate variantele, inclusiv sinuciderea.

Pompierii au intervenit luni dimineața în localitatea Corod pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. La sosirea forțelor de intervenție, autoturismul ardea generalizat, fiind afectat în proporție de aproximativ 90%. În interiorul autovehiculului a fost identificat trupul carbonizat al unui bărbat, în vârstă de aproximativ 40 de ani.

Incendiul a fost lichidat de pompieri, iar cauza producerii acestuia urmează să fie stabilită în urma cercetărilor desfășurate de instituțiile abilitate.

Sinuciderea, una din ipoteze

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La rândul lor, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care a murit bărbatul.

Autoturismul a fost distrus complet. Din primele informații, există și suspiciunea că ar fi vorba de o sinucidere, pentru că bărbatul era cunoscut în familie cu depresie.

Ce spun polițiștii

La data de 29 iunie 2026, la ora 06:47, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Matca au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la faptul că un autoturism aflat pe strada Freziilor, din comuna Corod, este cuprins de flăcări.

Deplasându-se la fața locului, polițiștii au constatat că sesizarea se confirmă, incendiul manifestându-se la un autoturism parcat pe strada menționată. La fața locului se afla un echipaj de pompieri, care acționa pentru lichidarea incendiului.

Din primele verificări efectuate, s-a stabilit că în interiorul autoturismului se afla un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din aceeași localitate, care a decedat în urma incendiului.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere din culpă și ucidere din culpă, urmând a fi stabilite toate împrejurările în care s-a produs evenimentul.