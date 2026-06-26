Grindeanu: PSD nu mai înaintează altă propunere de premier. Nu ne temem de votul cetăţenilor

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, că social-democraţii nu mai intenţionează să înainteze o altă propunere de premier. El le-a transmis "curajoşilor" din PNL şi USR că PSD nu se teme de votul cetăţenilor.

"PSD a fost mereu constructiv în ceea ce priveşte găsirea unei soluţii pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline. A venit momentul ca celelalte partide aşa-zis pro-occidentale să spună dacă doresc cu adevărat să formeze o majoritate sau preferă să prelungească criza politică. PSD nu va participa la o spirală nesfârşită a condiţiilor ce se schimbă în permanenţă, apoi să fim continuu minţiţi, stând la masă cu preşedintele României. PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcţii şi privilegii", a scris Grindeanu pe Facebook.

El a subliniat că PSD a avut aceeaşi poziţie de la bun început, a urmărit formarea unui guvern stabil şi funcţional.

"PSD a făcut concesii importante pe parcursul celor 50 de zile. Am acceptat inclusiv varianta unui prim-ministru din partea unui partid clasat după PSD la alegeri. Despre rotative. În acordul politic anterior PNL a exercitat deja prima parte a rotaţiei la conducerea Guvernului. Nu există niciun argument de echitate care să justifice reluarea acestui mecanism de la început. PSD nu acceptă să ofere doar voturile. Nu există guvernare fără asumarea responsabilităţii. Nu vom susţine formule în care alţii conduc iar PSD este chemat doar să sprijine măsuri care nu ţin cont de impactul socio-economic. PSD este pregătit să guverneze. Avem un program clar, un acord politic respectat şi o majoritate stabilă. Ceilalţi poate vor doar să guverneze încă două luni ca interimari. PSD consideră că spaţiul compromisului este epuizat. Dacă ceilalţi parteneri nu doresc această formulă, trebuie să o spună deschis", a menţionat acesta.

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PSD nu mai înaintează altă propunere

Sorin Grindeanu a susţinut că nu este util să fie prelungite "negocieri fără perspectivă".

"PSD consideră că există soluţii clare, constituţionale. Ori există o majoritate care îşi asumă guvernarea, ori trebuie să acceptăm că actualul Parlament nu mai poate genera o formulă stabilă. PSD are o datorie faţă de românii care ne-au ales. Am făcut concesii importante, unele dificile pentru propriul nostru electorat. Nu putem cere membrilor şi votanţilor noştri noi concesii. Concluzie: PSD nu mai înaintează o altă propunere. De aceea, le transmitem curajoşilor din PNL şi USR că nu ne temem de votul cetăţenilor. Foamea voastră de funcţii are o limită: nu putem prelungi la nesfârşit o incertitudine care afectează România! P.S. Ilie Bolojan, vin agenţiile de rating! Ar fi bine să înveţi engleză până atunci", a transmis Grindeanu.