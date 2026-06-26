Horoscop săptămânal Rac 29 iunie - 3 iulie 2026. Atenția ta se îndreaptă către relațiile cu ceilalți, fiind un moment al adevărului în parteneriatele de lungă durată, fie ele de afaceri sau sentimentale.

Aspectele perioadei aduc la suprafață discrepanțe care nu mai pot fi ignorate, obligându-te să pui capăt unor colaborări care te epuizau. În același timp, apare o oportunitate excelentă de a-ți crește veniturile și de a-ți consolida stima de sine prin valorificarea talentelor personale. Totuși, în plan interior, mocnește o stare de agitație, insomnie sau anxietate provocată de acțiuni secrete, atacuri ascunse din partea unor rivali sau pur și simplu de decizii luate în secret, departe de ochii lumii.

BANI: Luna Plină în Capricorn aduce momentul culminant pentru un parteneriat de afaceri. Se poate rupe o asociere neprofitabilă sau se renegociază termenii unui contract major. Jupiter intră în Leu și îți activează direct sectorul banilor munciți. Te poți aștepta la o mărire substanțială de salariu, la oferte de muncă mult mai bine plătite sau la descoperirea unei modalități de a genera profit din pasiunile tale. Marte conjuncție Uranus în Gemeni avertizează însă asupra unor cheltuieli neprevăzute făcute în secret sau a unor pierderi financiare cauzate de dușmani ascunși ori de erori comise în gestionarea unor documente confidențiale.

DRAGOSTE: Domeniul relațional este cel mai zdruncinat în aceste zile. Luna Plină în Capricorn aduce o confruntare în cuplu. Dacă legătura este șubredă, se poate ajunge la separare, de exemplu prin depunerea actelor de divorț. Dacă relația este solidă, depășiți împreună un hop major legat de angajamente. Marte conjuncție Uranus în Gemeni aduce frământări nocturne și suspiciuni. Poți descoperi un mesaj ascuns al partenerului sau poți avea revelații subite despre sentimentele sale reale prin intermediul unui vis intens. Pentru cei singuri, se poate înfiripa o idilă clandestină cu o persoană întâlnită într-un spital sau într-un cadru izolat.