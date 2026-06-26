Horoscop săptămânal Leu 29 iunie - 3 iulie 2026. Această săptămână te plasează direct sub reflectoare, aducând o explozie de optimism, vitalitate și oportunități de afirmare personală cum nu ai mai avut de mult timp.

Radiezi încredere și ești gata să cucerești lumea, însă va trebui să rezolvi mai întâi probleme presante legate de rutina zilnică, sarcinile de la serviciu sau starea de sănătate, unde se cere o curățenie generală. Relațiile sociale și planurile de viitor sunt supuse unor perturbări masive. Prietenii îți pot aduce surprize de proporții, iar proiectele de grup în care ești implicat pot suferi modificări de ultim moment, cerându-ți să te adaptezi instantaneu la o nouă realitate colectivă.

BANI: Luna Plină în Capricorn aduce finalizarea unui proiect obositor la locul de muncă sau restructurarea departamentului în care activezi. Poți decide să renunți la o colaborare secundară care îți mânca prea mult timp. Jupiter intră în Leu, chiar în sectorul identității tale, ceea ce îți sporește considerabil șansele de succes în orice demers financiar sau profesional pe care îl inițiezi acum. Atragi finanțatori și oameni influenți. Marte conjuncție Uranus în Gemeni produce însă un haos controlat în planurile de viitor. Un investitor se poate retrage brusc dintr-un proiect, sau un prieten îți cere urgent înapoi o sumă mare de bani.

DRAGOSTE: Cu Jupiter în semnul tău, devii extrem de atractiv și cuceritor, emanând o energie magnetică. Totuși, viața socială agitată îți poate afecta relația stabilă. Marte conjuncție Uranus în Gemeni poate genera o ceartă violentă cu partenerul din cauza geloziei declanșate de un prieten sau de apariția ta la un eveniment public. Dacă ești singur, viața socială îți rezervă surprize de proporții. Poți merge la o petrecere la locul de muncă sau la aniversarea unui amic și acolo să cunoști, prin intermediul unei coincidențe absolut bizare, o persoană excentrică de care te vei îndrăgosti la prima vedere.