Horoscop săptămânal Fecioară 29 iunie - 3 iulie 2026. Perioada aduce o nevoie profundă de retragere, introspecție și reconectare cu propria spiritualitate, fiind un moment excelent pentru vindecare emoțională și odihnă.

În paralel, se încheie o etapă intensă legată de un proiect creativ, o poveste de dragoste sau relația cu copiii, unde lucrurile trebuie privite cu maxim realism. Cele mai mari provocări și răsturnări de situație apar însă în sfera profesională și a statutului social. Cariera ta este zguduită de evenimente imprevizibile, decizii șocante ale șefilor sau schimbări bruște de direcție care te obligă să acționezi rapid pentru a-ți proteja reputația și poziția câștigată.

BANI: Luna Plină în Capricorn aduce finalizarea unei investiții speculative sau încheierea unui proiect artistic din care sperai să obții bani. Primești recompensele materiale cuvenite. Jupiter intră în Leu și îți activează un sector discret, aducând protecție financiară din surse neoficiale, sponsorizări secrete sau venituri obținute din străinătate. Totuși, Marte conjuncție Uranus în Gemeni aduce un seism în carieră. Poți fi concediat pe neașteptate din cauza unei restructurări masive, sau poți primi o ofertă de management fulgerătoare care îți schimbă radical programul de lucru. Te cerți cu un superior ierarhic din cauza unei erori tehnice.

DRAGOSTE: În plan sentimental, Luna Plină în Capricorn aduce momentul deznodământului într-o relație de iubire aflată la început. Fie decideți să treceți la un alt nivel de asumare, fie îți dai seama că nu aveți aceleași valori și pui capăt idilei. Jupiter în Leu aduce dorința de a trăi sentimentele în discreție, departe de ochii curioși ai lumii. Pe de altă parte, stresul din carieră provocat de Marte conjuncție Uranus în Gemeni se va revărsa în casă. Partenerul îți poate reproșa că ești absent mental și că telefoanele de la muncă vă strică momentele de intimitate.