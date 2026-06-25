Negocieri pe guvern minoritar la Vila Lac. PSD-PNL, aproape de un acord, dar USR insistă cu rotativa

Liderii PSD, PNL, USR şi UDMR s-au întâlnit astăzi la Vila Lac pentru a negocia acordul politic cerut de preşedintele Nicuşor Dan, însă discuţiile s-au încheiat fără o înţelegere, potrivit surselor politice. Deşi pe principiile economice nu ar exista divergenţe majore, negocierile s-au blocat la mecanismul prin care ar urma să fie susţinut viitorul Guvern. Nicuşor Dan a spus, la finalul vizitei în Polonia, că aşteaptă partidele la Cotroceni cu o majoritate şi că România ar trebui să aibă un Executiv până marţi , înainte de vacanţa parlamentară.

Eşec la Vila Lac: Liderii partidelor nu au ajuns la un acord pentru noul Guvern. Ce a provocat blocajul - Profimedia

Întâlnirea liderilor partidelor pro-europene de la Vila Lac nu a adus acordul politic aşteptat pentru formarea noului Guvern. Potrivit surselor politice, discuţiile s-au desfăşurat într-un climat calm, însă fără un rezultat concret. "E linişte, dar fără acord", au descris surse apropiate negocierilor atmosfera de la Vila Lac.

Partidele s-au înţeles pe principiile economice, dar nu şi pe formula de Guvern

Blocajul nu ar fi apărut pe principiile generale ale acordului. Surse participante la discuţii spun că PSD, PNL, USR şi UDMR ar fi fost, în mare parte, de acord cu introducerea unor garanţii privind păstrarea politicilor fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, dar şi cu un angajament că nu se va renunţa la cota unică. De asemenea, partidele ar fi agreat obiectivele legate de PNRR, programul SAFE şi aderarea României la OCDE.

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Grindeanu ar fi respins atât rotativa, cât şi reciprocitatea

Negocierile s-au împotmolit însă în discuţiile despre rotativă şi reciprocitate. Potrivit surselor, USR a insistat pentru o formulă în care, într-o primă etapă, să fie instalat un Guvern PNL-USR-UDMR, pentru şase luni, urmat apoi de un Executiv condus de PSD. Aceasta este varianta de rotativă care a generat tensiuni în discuţii.

Separat, PNL, USR şi UDMR ar fi cerut un acord de reciprocitate, prin care PSD să se angajeze că va vota un eventual Guvern de dreapta dacă preşedintele Nicuşor Dan va desemna un premier propus de aceste partide. Surse politice spun însă că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi respins atât varianta rotativei, cât şi pe cea a reciprocităţii.

Varianta unui premier PNL, pusă pe masă în negocieri

În timpul negocierilor, PSD ar fi transmis că, dacă USR nu doreşte să voteze un Guvern condus de social-democraţi, poate fi refăcută o formulă de coaliţie cu PNL şi UDMR, dar fără USR. În această variantă ar putea fi luat în calcul un premier PNL, altul decât Ilie Bolojan, potrivit aceloraşi surse.

Discuţiile de la Vila Lac au avut loc în contextul presiunii puse de preşedintele Nicuşor Dan pentru formarea rapidă a unui nou Executiv. Şeful statului a declarat că aşteaptă partidele la Cotroceni cu o majoritate şi a subliniat că este important ca România să aibă Guvern până marţi, înainte ca Parlamentul să intre în vacanţă. Preşedintele a legat urgenţa formării Executivului şi de absorbţia fondurilor din PNRR.

Reacţia lui Dominic Fritz după şedinţa de la Vila Lac

După şedinţa de la Vila Lac, Dominic Fritz a transmis că USR rămâne pe poziţii şi nu va susţine un Executiv condus doar de PSD. "USR nu va vota un guvern monocolor PSD", a scris liderul USR pe Facebook. El spune că i-a propus lui Sorin Grindeanu susţinerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, pe principiul reciprocităţii: "dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm și noi, anul viitor, un guvern PSD". Fritz a mai afirmat că "USR nu sabotează niciun guvern", dar refuză "să fie scara pe care PSD se întoarce la putere".

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