Bolojan: Cheltuielile de personal din administrație au crescut cu 10%, deși ar fi trebuit să scadă cu 5%

Premierul Ilie Bolojan a transmis marți, în cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Victoria, că în primele 6 luni ale acestui an, și fără creșteri de personal, cheltuielile de personal au crescut cu 10% față de primele 6 luni ale anului trecut, deși ar fi trebuit să scadă cu 5%, potrivit proiectului de buget. Asta în condițiile în care nu s-au desființat nici măcar posturile vacante.

"Zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zonele de asistență socială, iar controlul cheltuielilor de personal este o miză importantă, pentru că, dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului - mai ales acolo unde ele sunt inutile - riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar, în aceste zile sau în lunile următoare, să se ducă pe aceste cheltuieli de personal și riscăm să ne întoarcem anul viitor, dacă nu le reducem, în situația în care ne găsim anul acesta", a spus prim-ministrul, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Premierul a menționat că al doilea pachet de măsuri, depus luni în Parlament, reduce privilegiile din sectorul public. El a subliniat că pachetul, format din cinci proiecte, trebuia să fie completat de al șaselea, care vizează reforma administrației publice locale. Însă, din cauză că nu s-a ajuns la un acord între toate partidele din coaliție, acesta nu a mai fost depus.

"Acest pachet este însă complementar pachetului de fiscalitate, pentru că, fără adoptarea lui, practic nu ne valorificăm potențialul administrației publice locale, care este o coloană vertebrală a administrației publice românești și nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul român nu o mai poate suporta în anii următori", a spus Bolojan.

