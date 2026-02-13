Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un avertisment dur la adresa premierului Ilie Bolojan, după confirmarea intrării României în recesiune tehnică. El cere schimbarea rapidă a direcției economice și transmite un mesaj tranșant: "Schimbați-vă sau vă schimbăm".

PSD îl ameninţă pe Bolojan, după intrarea României în recesiune tehnică: "Schimbați-vă sau vă schimbăm" - Profimedia

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, lansează un atac frontal la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică confirmă intrarea României în recesiune tehnică. Social-democratul susține că actuala politică economică a guvernului a frânat creșterea și a împins economia într-un blocaj periculos.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Claudiu Manda afirmă că premierul "a demonstrat ce putea", iar continuarea aceleiași direcții economice nu mai este justificată. Potrivit liderului social-democrat, recesiunea nu reprezintă o simplă fluctuație statistică, ci consecința directă a unor măsuri fiscale greșite, menținute în pofida avertismentelor repetate venite din partea PSD.

Acesta acuză guvernul că a încercat stabilizarea economiei exclusiv prin majorări de taxe, tăieri bugetare și blocaje administrative, fără măsuri reale de stimulare a dezvoltării economice.

Secretarul general al PSD susține că partidul a propus constant un program de relansare bazat pe investiții strategice, sprijin pentru producția internă și IMM-uri, absorbție accelerată a fondurilor europene, predictibilitate fiscală și protejarea puterii de cumpărare.

Potrivit lui Manda, aceste soluții au fost amânate, diluate sau respinse, iar rezultatul este intrarea oficială în recesiune după luni de sacrificii resimțite de populație.

În finalul declarației, liderul social-democrat transmite un avertisment ferm către Ilie Bolojan, subliniind că responsabilitatea guvernării nu înseamnă susținerea la nesfârșit a unei strategii care produce blocaj economic și tensiune socială.

"În forma actuală, această direcție nu poate continua. Schimbați-vă sau vă schimbăm", a transmis Claudiu Manda.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că intrarea României în recesiune tehnică este o situație temporară, iar efectele măsurilor de austeritate vor fi absorbite în lunile următoare, urmând ca din a doua jumătate a anului să se creeze premise pentru un început de creștere economică.

Economia României a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB) față de trimestrele anterioare, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică INS.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰