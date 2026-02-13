"Anul acesta va fi unul de reașezare". Ce spune Bolojan despre situaţia economiei româneşti

Premierul Ilie Bolojan a declarat că anul acesta va fi unul de reașezare a economiei, proces care ar urma să devină vizibil din a doua jumătate a anului, pe baza măsurilor deja adoptate și a celor care vor fi implementate în perioada următoare, în special pe componenta de energie și pe cea economică.

Ilie Bolojan a fost întrebat despre faptul că România a intrat în recesiune tehnică, potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Statistică. "Aceste măsuri au niște efecte de contracție economică, în mod inevitabil, oriunde se iau. Aceasta este realitatea pe care și noi o avem, dar aceste măsuri, ca orice tratament care însănătoșește o boală, uneori au efecte colaterale. Nu știu, dacă iei antibiotice puternice e bine să iei și niște probiotice ca să nu-ți distrugă stomacul. Discutăm, sigur, în niște termeni simpliști medicali. Și ceea ce se va întâmpla în perioada următoare, așa cum se vede din tendințele pe care le avem, este o reechilibrare a economiei, în sensul în care ne-a scăzut ușor componenta de importuri, ar trebui să ne crească componenta de exporturi, să ne reașezăm economic - iar anul acesta, în condițiile în care o țintă importantă este să menținem un volum de investiții important, dintre care jumătate va fi din fonduri europene, va fi anul de reașezare a economiei", a declarat Ilie Bolojan, vineri, la postul de radio Europa FM.

Economia va da semne de revenire începând cu a doua parte a anului, susţine premierul

El a subliniat că situația în care se regăsește în prezent România, respectiv recesiunea tehnică, este una temporară. "Aceasta este o situație temporară, în mod evident. Eu nu sunt adeptul proiectării unor așteptări foarte optimiste, pentru că asta am făcut ani de zile, lumea politică, și uitați în ce situație am ajuns. Așteptările sunt că, în perioada următoare, după ce se închide bugetul de stat, după ce închidem toate măsurile, parte legate de administrație, de reducerea în administrație și de reașezarea administrației, parte legate de măsurile de relansare, de corecțiile pe care trebuie să le facem în domeniile energetice și în câteva domenii strategice, în a doua jumătate a anului aceste efecte colaterale vor fi deja absorbite de economie și vom relua zona de creștere economică, urmând să scadă inflația. Așa cum se vede deja din decembrie, ianuarie, e o tendință de creștere, dar aceste măsuri de contracție, mai mare sau mai mică, nu puteau fi evitate", a declarat Bolojan.

Premierul a fost întrebat dacă din luna iunie se va relua creșterea economică. "Eu spun că din a doua jumătate a acestui an vom vedea că lucrurile se reașează și, prin măsurile care au fost deja luate, prin măsurile pe care le vom lua în perioada următoare, pe componenta de energie, pe componentele de economie, vom reașeza lucrurile și vom crea condiții, v-am spus, pentru creștere economică, pentru prosperitate și pentru o predictibilitate a economiei românești", a declarat Bolojan.

Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă Produsul Intern Brut a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul al IV-lea comparativ cu trimestrul al III-lea din 2025, potrivit datelor semnal publicate vineri de Institutul Național de Statistică. Acesta este al doilea trimestru consecutiv în care economia scade, fapt care indică intrarea în recesiune tehnică.

