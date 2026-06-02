Tensiunea creşte pe scena politică înaintea anunţului de la Cotroceni. Favoritul preşedintelui pentru postul de premier, Eugen Tomac, ar pica la votul în parlament, arată ultimele calcule politice. Potrivit surselor Observator, PNL şi USR resping un guvern tehnocrat, în timp ce în PSD lideri importanţi îl împing pe Sorin Grindeanu să îşi asume funcţia de premier.

Ultimele calcule politice arată că un guvern condus de Eugen Tomac nu ar trece votul parlamentului. Potrivit surselor politice, este însă prima varianta luata in calcul de şeful statului. Dacă va fi desemnat, Eugen Tomac va avea 10 zile la dispoziţie pentru a-şi forma cabinetul şi pentru a şi prezenta programul de guvernare. Eugen Tomac va negocia apoi cu liderii partidelor pro-europene şi va încerca să îşi asigure o majoritate de cel puţin 233 de voturi în parlament. Misiunea lui va fi aproape imposibilă de vreme ce PNL, USR şi UDMR au anunţat deja că nu susţin varianta unui guvern tehnocrat. Liberalii şi cei din USR spun că PSD ar păstra puterea într un astfel de Guvern, iar social democraţii ar controla din umbră deciziile executivului.

A trecut aproape o lună de când guvernul Bolojan a picat prin moţiune de cenzură

Pe de altă parte, liderii din PSD l-ar impinge pe seful partidului, Sorin Grindeanu, să îşi asume guvernarea. "Premierul desemnat va veni să discute cu partidele. Domnul Tomac mi se pare o alegere potrivită, domnul Sorin Grindeanu mi se pare o soluţie şi mai potrivită. Sperăm la un guvern cât mai repede, sperăm în maxim o săptămână", a declarat Marian Neacşu. Şi preşedintele UDMR susţine că cea mai bună soluţie este ca partidul cu cele mai multe mandate să formeze guvernul. "Ideea să pui un om politic fără partid în Parlament, este o invenţie politică românească, eu nu am văzut aşa ceva nicăieri să te gândeşti la cineva, om politic, să formeze un guvern tehnocrat. Eu, dacă aş fi preşedintele României, aş da pentru PSD posibilitatea de a forma guvernul", a declarat Kelemen Hunor, liderul UDMR.

Articolul continuă după reclamă

Atât PNL, cât şi USR rămân pe poziţii, nu vor o noua alianta cu PSD. "Cred că soluţia firească ar fi să i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Eu ca preşedinte i-aş da mandatul: 'Sorine, l-ai demis pe Bolojan, ţi-ai făcut o majoritate. Ia, tată, şi fă guvernul'", a declarat Daniel Fenechiu. A trecut aproape o lună de când guvernul Bolojan a picat prin moţiune de cenzură, iar până acum negocierile politice nu au avut niciun rezultat.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰