Primarul Buzăului, Constantin Toma, a declarat că ar fi demisionat complet din PSD dacă legislaţia nu ar fi prevăzut pierderea mandatului de primar în cazul părăsirii partidului. Acesta a demisionat deja din toate funcţiile de conducere ale partidului.

Primarul Buzăului: "Dacă legea nu prevedea să-mi pierd mandatul, aş fi plecat şi din PSD” - Profimedia

Întrebat în direct la Radio Campus dacă ar fi demisionat şi din funcţia de membru de partid dacă legea nu prevedea că în acest fel îşi pierde mandatul de primar, Toma a răspuns fără ezitare.

"Este o întrebare perfidă, dar răspunsul este DA. Da, dacă era aşa, plecam", a afirmat edilul.

Acesta şi-a argumentat opţiunea prin lipsa de susţinere şi de respect pe care spune că o resimte în interiorul formaţiunii.

Articolul continuă după reclamă

"Cum să poţi să stai într-o echipă în care nu eşti respectat, nu eşti apreciat în condiţiile în care munceşti din dimineaţă până seara să fie treaba bună?", a spus Toma.

Primarul a explicat că, în opinia sa, rezultatele electorale şi administrative obţinute în ultimii ani nu au fost apreciate de conducerea partidului.

"Nu pot să fiu într-o echipă în care nu sunt respectat şi nu sunt apreciat în condiţiile în care, ca membru PSD, am avut cele mai bune rezultate. Organizaţia Municipală pe care am condus-o până astăzi a obţinut de cele mai multe ori cele mai bune rezultate la nivelul întregii ţări", a declarat acesta.

Toma a precizat că va rămâne membru PSD doar pentru a nu pierde mandatul câştigat prin vot.

Totodată, primarul municipiului Buzău, a cerut schimbarea conducerii PSD atât la nivel local, cât şi la nivel naţional, susţinând că actualii lideri afectează viitorul partidului.

"Mă invită astăzi şi domnul Romeo Lungu să plec. Să plece dumnealui şi cu Sorin Grindeanu şi poate aş rămâne şi eu în partidul ăsta", a declarat primarul.

Ulterior, întrebat dacă îi cere demisia lui Romeo Lungu, Toma a răspuns: "Cu el la conducere se duce partidul în cap, fără să mai faci nimic, nu-i niciun fel de problemă. Doar el nu îşi dă seama de asta".

Întrebat dacă va mai candida pentru un nou mandat de primar, Toma a spus că ar putea candida independent, nu exclude nici varianta de a candida din partea altei formaţiuni politice, dar spune că ar putea candida şi din partea PSD dacă va avea loc o schimbare a conducerii, iar social-democraţii ar da o şansă pentru promovarea meritocraţiei în partid.

"Poate să se întâmple, Doamne-ajută, lucruri importante în această ţară şi în acest partid, în sensul în care să se pună bază pe meritocraţie. Adică să fie promovaţi acei oameni cu realizări şi cu carte. Despre asta vorbim", a mai declarat Toma.

Întrebat dacă problemele sale se rezumă la cei doi lideri, edilul a dat un răspuns tranşant: "Mai e cineva în malaxorul ăsta? Sunt doar ăştia doi. Unul aici şi unul la Bucureşti", a spus Constantin Toma, referindu-se la Romeo Lungu şi Sorin Grindeanu.

Potrivit primarului, o schimbare la vârful PSD ar putea crea premisele unei relaţii diferite între el şi partid, după perioada tensionată din ultimele luni.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰