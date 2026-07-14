Peter Magyar obține modificarea Constituției pentru înlăturarea din funcţie a președintelui Ungariei

Parlamentul de la Budapesta a adoptat luni un amendament constituțional care permite înlăturarea din funcție a președintelui Tamas Sulyok, pe care premierul Peter Magyar îl consideră o "marionetă" a fostului șef al Guvernului, Viktor Orban, potrivit Reuters.

Actul normativ face parte din demersul lui Magyar de a desființa centrele de putere construite de Orban, pentru care susține că a primit un mandat puternic din partea alegătorilor. Partidul Tisza, de centru-dreapta, condus de Magyar, a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai formațiunii naționaliste Fidesz, condusă de Orban, după o victorie categorică în alegerile din aprilie.

"Ar fi o trădare a națiunii ungare dacă nu am modifica această Constituție", le-a spus Magyar parlamentarilor înaintea votului asupra amendamentului, adoptat cu 139 de voturi pentru și șase împotrivă, în Parlamentul format din 199 de membri.

"Ei, cei din Fidesz, au organizat țara în așa fel încât voința unui singur om a devenit sursa activității legislative. Partidul Tisza a obținut un mandat clar, uriaș, de două treimi, pentru a desființa acest sistem."

Articolul continuă după reclamă

Amendamentul ar pune capăt imediat mandatului lui Sulyok, invocând „pierderea gravă a încrederii” societății în acesta. Parlamentul ar urma să aleagă un nou președinte, care să ocupe funcția până la intrarea în vigoare a unei noi Constituții sau pentru o perioadă de cel mult cinci ani.

Magyar a declarat că, în toamnă, va începe un "amplu proiect comun" cu poporul ungar pentru elaborarea unei noi Constituții. În cazul în care Sulyok nu va semna noul amendament constituțional în termen de cinci zile, Magyar a adăugat că Parlamentul va declanșa împotriva lui o procedură de suspendare din funcție.

Desființarea centrelor de putere ale lui Orban

Potrivit Constituției Ungariei, președintele este un șef de stat cu rol în mare parte ceremonial și are doar puteri limitate de a respinge legi sau de a solicita verificarea acestora.

Partidul Tisza al lui Magyar deține o majoritate de două treimi în Parlament, care îi permite să modifice Constituția și să anuleze schimbările promovate de Orban, despre care susține că au afectat democrația. Formațiunea a acționat rapid, suspendând săptămâna trecută emisiunile de știri ale televiziunii și radioului public, în cadrul unei reforme menite să garanteze independența presei publice.

Sulyok, care a fost timp de zece ani judecător al Curții Constituționale, înainte de a fi numit președinte de Parlament în 2024, a declarat că nu are nicio agendă politică și a refuzat până acum să demisioneze. El a solicitat Comisiei de la Veneția, organism consultativ al Consiliului Europei în domeniul drepturilor omului, să evalueze amendamentul propus de Guvern. Comisia oferă recomandări privind caracterul democratic al modificărilor constituționale, dar a refuzat să comenteze.

Joia trecută, partidul lui Orban a organizat un protest în sprijinul lui Sulyok. Orban nu a participat la manifestație. Parlamentarii Fidesz au boicotat ședința de luni a Parlamentului.

Amendamentul prevede, de asemenea, că parlamentarii vor putea avea mandate însumând cel mult 12 ani și stabilește limita de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii Curții Constituționale. Această prevedere l-ar obliga să se retragă pe actualul președinte al instituției, Peter Polt, un aliat al lui Orban. Liderul grupului parlamentar Fidesz, Gergely Gulyas, a demisionat luni în urma adoptării amendamentului, afirmând că, din cauza perioadei îndelungate petrecute în Parlament, noile reguli îl împiedică să candideze la următoarele alegeri.